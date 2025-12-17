El juez Moreno abre pieza separada secreta con los pagos en metálico aportados por el PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico que realizó entre 2017 y 2024 a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios, en el contexto del caso Koldo. El magistrado, que decreta la reserva de las actuaciones durante un mes, que puede prorrogar tantas veces como considere necesarias, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción “para su conocimiento" y para que "informe lo que a su derecho convenga”.

El magistrado ha dictado dos providencias, una para acordar la apertura de la pieza y otra para dar traslado a la fiscalía de su contenido, así como un auto, en el que declara secretos los datos aportados por el PSOE, que pidió aclaraciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 respecto a su requerimiento para insistir en la necesidad de reserva que consideraba necesario para poder aportar un material, en el que aparecerá el propio presidente del Gobierno, según admitió él mismo en la comisión el caso Koldo seguida en el Senado. Pedro Sánchez admitió haber recibido pagos en metálico del PSOE en pequeñas cantidades, lo que desvinculó completamente de una supuesta financiación ilegal del partido, posibilidad que negó tajantemente.

El juez Moreno consideró innecesaria cualquier aclaración a los datos que había solicitado, pero permitió al partido presentarlos "por el medio que considere más adecuado" para preservar sus intereses. El partido ha optado por hacerlo a través de un pendrive y no del sistema telemático de presentación de documentos y notificación de resoluciones. En cuanto a protegerlos mediante el secreto se reservó la decisión hasta que los tuviera en su poder, lo que se produjo este martes.

Finalmente ha decretado el secreto de las actuaciones por un mes, dada la especial naturaleza y "gravedad" del delito que se investiga y el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando, para "evitar que puedan generarse incidencias que afectasen a la finalidad de la propia investigación y al carácter reservado de la documentación aportada por el PSOE".

El juez recuerda que estos datos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes”.

La resolución explica que "la exclusión de la publicidad de las actuaciones no puede contemplarse como un límite a la libertad de información, sino más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento, por parte de cualquiera, de las diligencias judiciales practicadas en la fase de instrucción de la causa y, sobre todo, amparado en la exclusiva finalidad de asegurar la efectiva represión del delito". Solo está al margen del secreto la fiscalía, "dada la función que esta institución desempeña en la defensa de los intereses colectivos y no solo de los investigados".