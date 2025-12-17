Sánchez presenta una propuesta "reforzada" de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con 80 medidas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles una "propuesta ampliada y reforzada" del primer gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática en España. La iniciativa, presentada de la mano de la vicepresidenta Sara Aagesen y los ministros Luis Planas y Fernando Grande-Marlaska, incluye un total de quince líneas de actuación y 80 medidas concretas para hacer frente a los 140 riesgos climáticos a los que se enfrenta actualmente España. Entre estos se incluyen desde un refuerzo de las políticas de prevención de incendios, de respuestas ante emergencias naturales como las lluvias torrenciales, de resiliencia hídrica ante sequías. También se incluye, por primera vez, una línea de trabajo específica sobre desinformación climática para luchar frente a los discursos negacionistas.

Según ha explicado Sánchez, la nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática está basada en el conocimiento científico y despliega "medidas concretas" para hacer frente a los riesgos climáticos. Entre ellos destaca el compromiso del Gobierno a financiar los planes frente a inundaciones en municipios pequeños, así como el despliegue de 20 millones de euros para reforzar los protocolos frente a incendios en estas localidades. "Entiendo que pueda haber discrepancia en alguna de las medidas concretas, pero no en el objetivo final del plan que es proteger a España frente a los riesgos climáticos", ha explicado el presidente desde el Círculo de Bellas Artes.

"Proteger el clima no es un capricho ideológico", ha defendido Sánchez durante su intervención, en la que también ha recordado que "España, por su ubicación geográfica, está en la primera línea de la amenaza climática" y que, por lo tanto, "apostar por la sostenibilidad es la única herramienta que tenemos para preservar nuestra seguridad colectiva y nuestra prosperidad". El presidente ha defendido que "cada euro invertido en adaptación climática" supone ahorrar en daños climáticos, respuesta a emergencias y políticas de reconstrucción. "Lo caro no es actuar, sino no hacerlo", ha defendido.

Pedro Sánchez presenta el Pacto de Estado climático enriquecido con cerca de 4.000 aportaciones. / EFE

Medidas climáticas

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre las principales novedades del documento está la incorporación de un eje específico para "reforzar el conocimiento científico sobre cambio climático" y, en entre otros, crear un panel específico de expertos sobre riesgos climáticos en España. También se incorporará una línea de trabajo para fortalecer las medidas de prevención ante las olas de calor cada vez más extremas y, por ejemplo, proteger a los trabajadores y colectivos más vulnerables ante el impacto de las altas temperaturas.

La propuesta presentada este miércoles actualiza el primer borrador publicado el pasado mes de septiembre. Desde entonces, los diferentes ministerios implicados en este proceso abrieron un proceso de participación público para incluir las voces y propuestas de entidades, organismos y académicos. En total, en tres meses se han recogido 3.895 aportaciones propuestas por 1.084 personas a título individual y 176 grupos a nivel colectivo. La Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, por su parte, ha trabajado para canalizar las distintas aportaciones de la comunidad científica a partir de un documento específico de 489 páginas donde se recogen más de 200 recomendaciones y propuestas del mundo académico para hacer frente a la crisis climática.