La directora del CNI y su antecesora en el cargo niegan que el abogado de Junqueras y el eurodiputado Solé fueran espiados

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y la mujer a la que sucedió en el cargo en 2022, Paz Esteban, han protagonizado este martes una nueva comparecencia ante un juzgado en el conjunto de causas abiertas por espionaje a los teléfonos de líderes independentistas. Y una vez más se han ceñido a los límites de lo ya desclasificado por el Consejo de Ministros: o sea, han negado que Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, y el que fuera eurodiputado Jordi Solé fueran objeto de escuchas telefónicas en 2020 por el centro.

Esta vez ha sido en el juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, que lleva las pesquisas por dos querellas presentadas por Van den Eynde y Solé por una supuesta intrusión del servicio de espionaje español en sus móviles con el software espía Pegasus. Casteleiro ha comparecido como testigo, y Esteban como investigada. Ninguna de las dos ha viajado a la capital catalana: han respondido a las preguntas por videoconferencia.

La comparecencia ha dado poco de sí para las acusaciones. Cuando a Esteban y Casteleiro les han requerido información que no ha sido desclasificada, ambas se han atenido al estatuto del centro de inteligencia, que les impide desvelar medios, estructuras, actuaciones o identidades de los agentes.

Tras el rastro de Pegasus

Van den Eynde les ha preguntado si saben de la existencia de una pericial sobre la presencia de rastros de Pegasus en su móvil. Se refiere al estudio de un laboratorio canadiense, Citizen Lab, realizado para los denunciantes y que asegura que el móvil del letrado fue asaltado durante una videoconferencia con otros abogados del procés.

Paz Esteban, que fue cesada por el revuelo político que levantó este caso, ha contestado que sí sabe que existe ese estudio de parte, sin dar más detalles que permitieran agrandar por esa vía el interrogatorio.

En la misma tanda de preguntas ha surgido la acción que Amnistía Internacional ejerció ante Interior para inquirir si ese ministerio dispone de Pegasus. La respuesta tramitada en su día por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska fue negativa.

Una investigación pericial de los Mossos d'Esquadra certificó en 2024 la existencia de rastros del software Pegasus en los móviles de varios líderes independentistas, entre ellos los que fueran dirigentes de la Assamblea Nacional Catalana Elisenda Paluzie y Jordi Sánchez.

El CNI no ha admitido nunca disponer de esa herramienta cibernética de espionaje, comercializada por la empresa israelí NSO. En otra reciente comparecencia ante otro juzgado, el 23, en Barcelona, la directora Casteleiro recordó que, como se afirma en los informes desclasificados por resolución del Gobierno, las escuchas que hizo el CNI a Sánchez y Paluzie se llevaron a cabo bajo supervisión del Tribunal Supremo.