Pilar Bernabé sobre el acoso machista en el PSOE: "Los partidos políticos somos reflejo de la sociedad"

La delegada del Gobierno y candidata socialista a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha admitido este jueves los errores de su partido en los casos de acoso machista denunciados en las últimas semanas como el que afecta al alcalde de Almussafes, Toni González. "Vamos a modificar el protocolo para que sea infalible", ha anunciado. Lo ha hecho durante un desayuno en el Foro Europa, donde ha salido en defensa de la gestión de la dana del Gobierno, un día después del encuentro que mantuvo el nuevo president Juanfran Pérez Llorca con Pedro Sánchez y en el que ha esbozado también su modelo de ciudad. Una València donde si gobierna se prohibirán los apartamentos turísticos en zonas residenciales.

Bernabé ha respondido a preguntas de los medios sobre los casos de acoso y la factura electoral que puede suponer para su partido. Tras apuntar que el "machismo estructural que está en todas partes", ha apuntado que "los partidos políticos son reflejo de la sociedad". "Nadie puede escapara a tener casos de acoso, machismo y acciones ofensivas a las mujeres". La cuestión, ha añadido, es "cómo se abordan" y, según Bernabé, el PSOE "ha puesto los mecanismos para abordarlo de la manera más contundente posible". "De los errores se aprende y el protocolo se puede corregir pero ya existe". "Nosotros si tenemos canales para denunciar". "Ya estamos escuchando casos en la derecha y empieza a bajar el nivel de denuncia". "Si ha habido errores se pide perdón, lo hizo el presidente, y vamos a corregir el protocolo para hacerlo infalible".

Bernabé ha centrado buena parte de su intervención en defender la gestión del Gobierno en la dana del 29-O."La dana fue un golpe tremendo, la catástrofe más extraordinaria que hemos vivido, y la primera lección que hemos aprendido es que es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía". "Quienes están al frente de las instituciones tienen que ejercer con responsabilidad, presencia y empatía", un dardo directo al expresidente Carlos Mazón.

Ha respondido Bernabé a las críticas sobre la ausencia de Pedro Sánchez en la zona cero y asegurado que sus ministros y representantes institucionales han realizado 240 visita al territorio dana. Bernabé ha dicho que la reconstrucción del Gobierno de España "funciona". Se han inyectado ya 9.000 millones, de los que 1.700 irán a edificios municipales destruidos por la dana.

A preguntas sobre la duda de si el Gobierno debió declarar directamente la Emergencia Nacional el 29-O, Bernabé ha despejado hacia la Generalitat. "La negligencia más grave estuvo en el responsable de la emergencia", ha dicho la delegada. También ha criticado Bernabé los bulos y subrayado que el Ejercito y el Gobierno "estuvieron para todo lo que la Generalitat necesitase". "Así lo reconoció Mazón en las primeras horas de la dana, aunque luego cambió de estrategia porque tenía que protegerse judicialmente".

Bernabé ha hecho repaso de la aportación económica del Gobierno en estos últimos siete años. Más de 19.300 millones de euros, que incluyen infraestructuras como la ampliación del puerto de València o la ampliación del aeropuerto de Alicante y València, que junto con la dana se elevarían a 36.000 millones de euros. La Comunitat ha sida en 2024 y 2025 la segunda con más licitación pública

La ministra de Ciencia y secretaria del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha hecho las presentaciones. Bernabé representa "la política del futuro frente al pasado". Ha sido la "alcaldesa de la provincia" durante la dana, ha destacado Morant ha derrochado elogios a Bernabé: "será la luz y el faro para que València vuelva a ser tolerante, innovadora, igualistaria y verde".

Modelo económico y vivienda

Sobre su modelo económico para Valencia ha defendido la necesidad de la especialización y el talento, la ciberseguridad y la innovación con un enclave "maravilloso" que es la Marina de València, un hub tecnológico de primer nivel. "Cuando llegamos al ayuntamiento, la marina era un solar", ha recordado.

En materia de vivienda, Bernabé ha apuntado a topar los precios de la vivienda como ha hecho Barcelona, prohibir los apartamentos turísticos en zonas residenciales y aumentar la edificabilidad en el parque público ya construido.

La única gran ciudad sin ZBE

A preguntas sobre su modelo de movilidad metropolitana y los graves problemas de atascos diarios en la capital Bernabé se ha mojado poco y ha responsabilizado a la actual alcaldesa, Mª José Catalá, por su política de favorecer al coche privado. "Si hace cuatro años tuviesemos el caos de tráfico que hay hoy no quiero imaginarme las críticas".

Ha insistido la futura candidata en quitar carriles de tráfico en el bulevar García Lorca y recordado que la contaminación del aire provoca 454 muertes al año en Valencia. "El ayuntamietno de valencia ha hecho una política negacionista" ha continuado la dirigente socialista quien ha afeado a la alcaldesa que València sea "junto con Gijón la única gran ciudad que no ha aprobado una zona de bajas emisiones".

Suscríbete para seguir leyendo