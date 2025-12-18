El PP cita a Zapatero en el Senado por su relación con el directivo de Plus Ultra detenido
Tras días poniendo el foco en el expresidente, lo citan en la comisión de investigación para que dé explicaciones
El Partido Popular (PP) llevará al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la comisión de investigación del Senado sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.
“El telón de la obra corrupta de Sánchez se está cayendo, y el que movía los hilos era Zapatero”, aseguró la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, quien se preguntó si Zapatero dio un “chivatazo” al empresario Julio Martínez Martínez, investigado ahora por irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
La propia García admitió que no hay fecha concreta aún para la comparecencia de quien fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 y también secretario general del PSOE, aunque con toda seguridad se producirá ya el año que viene, cuando se reanude en febrero el periodo de sesiones. Se trata de la misma comisión de investigación en la que este miércoles compareció el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y hace unas semanas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un hecho insólito, pues nunca un jefe de gobierno había comparecido ante una comisión de investigación parlamentaria sobre corrupción.
Durante toda su rueda de prensa, Alicia García mostró sospechas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de la remarcó que solo tenía "un avión" y poco más de trescientos empleados. Igualmente, la portavoz del primer partido de la oposición en la Cámara Alta ironizó sobre el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez declarase estratégica a la compañía. "Quizás era estratégica para Zapatero y para Maduro", aseveró, en referencia a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
"A Sánchez y Zapatero les renta mucho rescatar aerolíneas"
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, que como es habitual compareció en el solemne salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta, no ahorró en calificativos para describir la situación en la que a su juicio se encuentra inmerso el expresidente, si bien evitó contestar a la pregunta de si el PP se personará contra él en los tribunales. "Zapatero podría estar implicado en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez, quizás por eso es el único ex dirigente socialista que sigue apoyando a Sánchez, porque si uno cae, el otro queda expuesto", aseveró al respecto.
Para García, estamos ante uno "de los entramados más oscuros que rodena al actual Gobierno", porque mezcla "rescates públicos, capital venezolano y decisiones del Gobierno profundamente anómalas. A Sánchez y a Zapatero rescatar aerolíneas les renta, les renta mucho", afirmó, parafraseando la reciente frase del jefe del Ejecutivo empleada en la campaña electoral de Extremadura, donde presumió de que a España "le renta este Gobierno".
Dada la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, en el mencionado rescate de Plus Ultra, García aprovechó para recordar la vinculación con este organismo estatal de la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, a la que tildó de figura clave "en las cloacas del sanchismo".
Igualmente, García se refirió a las informaciones publicadas estos últimos días por El Debate, según las cuales Zapatero y Julio Martínez Martínez se habrían comunicado con móviles prepago, algo a su juicio insólito, y el domicilio personal del presidente se habría utilizado para hacer varias reuniones sobre "las transferencias de Plus Ultra hacia Venezuela". Para la portavoz del PP, "cuando te reúnes con delincuentes, actúas como un delincuente y favoreces un delito, lo mínimo exigible es rendir cuentas por ello", concluyó, antes de anunciar que su partido llamaría a declarar al presidente a la comisión de investigación en el Senado.
