La Guardia Civil confirma el robo de 124 votos y 14.000 euros en la oficina de Correos de Fuente de Cantos tras la denuncia del PP

El PP de Extremadura ha denunciado una estrategia "organizada" para robar el voto por correo que se ha traducido en la sustracción, esta madrugada, de los sufragios depositados en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como en un intento de hacerlo también en Torremejía y Santa Amalia, en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.

"Nos están robando la democracia", ha afirmado este jueves el secretario general del partido, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Mérida, donde ha dado a conocer este suceso.

Por su parte, la Guardia Civil ha confirmado que durante la noche pasada se han cometido sendos robos en las oficinas de correos de las localidades mencionadas y ha informado que se está investigando para tratar de esclarecerlo. Según la última información difundida esta mañana por los agentes, en la oficina de Fuente de Cantos se han sustraído del interior de su caja fuerte 124 votos emitidos por correo para las próximas elecciones, además de 14.000 euros.

Oficina de Correos de Fuente de Cantos. / Google

Las mismas fuentes añaden que la Guardia Civil ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos, en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana.

Según ha explicado Bautista, durante madrugada algunas personas "de manera coordinada" han irrumpido en estas oficinas con el objetivo de sustraer estos votos y aún desconoce si ha habido más localidades afectadas.

Las localidades afectadas

En concreto, ha explicado, han entrado en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, que recoge el voto por correo de esta localidad, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros, y "se han llevado la caja fuerte con todo el voto por correo dentro".

En el caso de Torremejía han accedido también en la oficina y han abierto la caja fuerte, comprobando que no había votos por correo, debido, ha explicado Bautista, a que esta localidad deposita diariamente los sufragios recibidos en la ciudad de Mérida.

La misma situación se ha repetido en Santa Amalia, donde "tampoco han podido sustraer nada porque no había voto por correo".

Para el dirigente popular, se trata de estrategia "absolutamente organizada", no de una cuestión puntual, con el único objetivo de "llevarse el voto por correo".

En el caso de Fuente de Cantos, ha precisado, se está estudiando conocer a cuántos votantes afecta la situación, una cifra que desconocen debido a motivos de protección de datos.

Investigación

Ante esta situación, Bautista ha instado a los responsables políticos de los municipios afectados a poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los detalles que tengan de estos sucesos con el fin de que se abra una investigación este mismo jueves.

De igual manera, ha propuesto que se establezca un "procedimiento extraordinario" para que los ciudadanos afectados por la sustracción de Fuente de Cantos puedan ejercer su derecho al voto.

"Si un Estado democrático no puede garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos, ¿qué clase de Estado tenemos y qué clase de democracia tenemos?", se ha preguntado.

Ha llamado además a la movilización masiva de todos los extremeños el próximo domingo para responder "contundentemente" ante estos hechos acudiendo a los colegios electorales con el fin de que "hablen como hay que hablar en democracia, depositando el voto".

Este suceso se une a la denuncia que ayer formularon los populares de que las papeletas de su partido no iban en determinados votos por correo que habían sido solicitados por los ciudadanos, un número que, ha recalcado, pudieron ver "como aumentaba".

Por esta razón, sobre las diez de la pasada noche pusieron los hechos en conocimiento de la Junta Electoral advirtiendo de que no se había garantizado el derecho de los electores a ejercer libremente su voto y, por tanto, a elegir al partido que quisieran "teniendo en cuenta que la papeleta del Partido Popular no venía dentro".

Podrán volver a votar

La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo.

En una resolución, según ha informado la sociedad estatal en una nota, la Junta Electoral ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz "para procurar su entrega a los interesados y puedan emitir nuevamente su voto por correo".

En consecuencia, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, "de manera inmediata", de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, según ha informado en una nota.

La caja fuerte, en Talavera

Según confirma la Guardia Civil, la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos ha aparecido en un paraje del término municipal Talavera la Real. Según parece, ha sido forzada "con algo similar a una lanza térmica". Alrededor de la misma se encuentran documentos quemados que aún están en estudio, pero que podrían ser votos electorales. La investigación sigue en marcha.