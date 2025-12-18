Reproches del PSOE a Guardiola tras el cese de su chófer: "Nos daba lecciones mientras protegía a su primo de violencia machista"

Un día después de que la Junta de Extremadura anunciara el cese del chófer de la presidenta y candidata del PP María Guardiola tras comprobar que contra él existe una condena por coacciones leves a su expareja, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha vuelto a hablar del asunto en el penúltimo día de la campaña electoral. El líder del PSOE extremadura ha reprochado a Guardiola que diese "lecciones" mientras "tenía protegido de violencia machista" a su chófer y primo, que fue cesado la tarde de este miércoles.

"Hace una semana la señora Guardiola nos culpaba al PSOE porque hubieran salido algunos militantes, algunos compañeros que eran abusadores y acosadores (...) Y resulta que ella mientras nos daba lecciones, ni más ni menos que su conductor, su persona de confianza, su primo, lo tenía protegido de violencia machista", ha declarado durante una entrevista en el programa de 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

"Tolerancia cero"

En este sentido, Gallardo ha defendido que "lo bueno del PSOE" ante las denuncias de acoso sexual que rodean a la formación a la que pertenece es que tiene "tolerancia cero" y que, "por suerte", dichas personas acusadas ya "no están": "No queremos a abusadores, ni a acosadores, ni a babosos en nuestras filas".

"Ahora empezamos a entender por qué la señora Guardiola se ha escondido después de que ha estado protegiendo a un conductor, su primo (...) y que dentro de la organización del PP parece ser que se tapaba y se protegía a los violentos frente a las víctimas, en este caso a las mujeres", ha criticado. Hay que recordar que fuentes del Ejecutivo regional han precisado que Guardiola no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de una condena relacionada con el cesado.

Vega pide a Guardiola que "dé la cara"

Por su parte, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha exigido a Guardiola que "dé la cara" y aborde las últimas "noticias de machismo asociadas al PP". En una rueda de prensa ofrecida en Mérida, se ha preguntado "dónde está la señora Guardiola", quien no ha hecho "ni una sola comparecencia, ni una sola explicación pública" y solo ha aportado "silencios" y una "actitud cobarde", "impropia" y "absolutamente irresponsable de quien dice quiere seguir dirigiendo los destinos de la Junta de Extremadura".

"Liderar es asumir responsabilidades, especialmente cuando hay problemas y especialmente cuando estos problemas son graves. Y lo que conocimos ayer es muy grave", ha señalado. Sobre el conductor de Guardiola, que "resulta ser su primo", ha explicado que fue condenado hace ocho meses por un delito de "violencia de género" y se ha preguntado, en tono irónico, que "si hay alguien que pueda creerse que la señora Guardiola no sabía nada". Por ello, ha demandado saber desde cuando conocía esta condena y por qué "no ha hecho nada hasta el día de ayer".

"La otra pregunta es que si ayer no se produce esta noticia y no lo podemos leer en un medio, la pregunta es si hoy seguiría siendo conductor personal de la señora Guardiola un hombre condenado por violencia de género. Lamentablemente la respuesta sería que sí", ha asegurado. De esta forma, ha considerado Vega que las explicaciones son "absolutamente insuficientes", además de considerar un "insulto" a todas las mujeres, especialmente, ha dicho, a las víctimas de violencia de género, la respuesta dada por la Junta para informar del cese al detallar que la condena era por coacciones leves.

En este sentido, Vega ha criticado que Guardiola, en vez de cerrar la campaña de acto en acto, de entrevista en entrevista e incluso de debate en debate, "como debería ser lo habitual", lo haga "de escándalo en escándalo". En esta ocasión, se ha referido al caso de que , según publica El Diario, el PP habría ocultado la denuncia de una exconcejala 'popular' por el "trato machista" del alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, además de considerar "paradójico" que fuera en dicha localidad cacereña en la que este pasado fin de semana Guardiola, acompañada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, diera "lecciones" de feminismo.