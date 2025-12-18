Sumar busca un acuerdo rápido con Chunta para asegurar su presencia en Aragón tras renunciar en Extremadura

La dirección de Movimiento Sumar se reúne este jueves con Chunta Aragonesista con la intención de cerrar un acuerdo de coalición ante las elecciones anticipadas del 8 de febrero en Aragón. Es un primer paso para la que sería la primera candidatura de unidad de los partidos a la izquierda del PSOE en una cita electoral autonómica. El deseo en el partido de Yolanda Díaz es cerrar un acuerdo en los próximos días con el principal partido regional, con el que ya conviven en el mismo grupo del Congreso de los Diputados, y con el objetivo de contrarrestar el precedente extremeño, donde Sumar quedó fuera de la coalición de Unidas por Extremadura, aunque sí ha dado su apoyo. Los de Díaz buscan ahora tener su presencia asegurada en las elecciones de Aragón para ir sembrando el camino a las próximas generales y tratar de mover a Podemos, que exige la exclusión de Sumar de cualquier coalición como condición para sellar acuerdos.

Más allá de la hoja de ruta trazada por Movimiento Sumar en Madrid, los actores implicados de Aragón coinciden en que "queda mucho camino por recorrer" hasta que la coalición fructifique finalmente, aunque el plazo expira en poco más de una semana. Como pronto, habrá que esperar hasta este domingo para que el Comité Nazional de Chunta Aragonesista apruebe por mayoría (o no) su posible participación en una coalición de izquierdas. Hasta ahora, CHA y Podemos/IU han concurrido siempre en listas diferentes a nivel autonómico. Los contactos se siguen produciendo a marchas forzadas en las últimas horas, con reuniones entre partidos con el más absoluto sigilo que se prolongan desde primera hora y hasta entrada la noche, para tratar de atar un acuerdo que sería histórico en la política aragonesa. El plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral termina el viernes de la semana que viene, el 26 de diciembre. Las conversaciones se producen a contrarreloj ante el ajustadísimo margen temporal.

Es la primera vez que los actores de las principales fuerzas de izquierdas en Aragón -y sus líderes nacionales-, IU, Podemos, Movimiento Sumar y Chunta Aragonesista, confirman públicamente su voluntad de llegar a un pacto que permita aglutinar en una sola papeleta a toda la izquierda del PSOE. El partido morado lo ha hecho con una condición: seguir la "fórmula de Extremadura", y mantener el veto a Sumar en al coalición. Los de Yolanda Díaz quieren ahora romper esa hoja de ruta y buscar un pacto con CHA en primer lugar para cerrar el paso a que Podemos pueda pedir de nuevo su exclusión, y que sean los morados quienes deciden si entran o no en una papeleta de unidad. Estar en la candidatura sería también un intento de no desaparecer del tablero político en Aragón, pese a que el partido no tiene estructura autonómica todavía -la asamblea se prevé en primavera-.

Sin estructura en Argón

A nivel autonómico, Sumar Aragón ni siquiera está registrado como partido político y su actividad política ha sido, hasta ahora, muy limitada. Tampoco tienen detrás un importante volumen de electores que ofrecer a la coalición, lo que debilita su capacidad de negociación de la eventual coalición aragonesa. Pero a nivel nacional, Sumar como actor político no quiere dejar pasar el tren de Aragón, la segunda de las contiendas de las elecciones autonómicas y que marcará el paso de bucle electoral que se avecina en España. Consideran que el caso extremeño, donde no están en la coalición, es un precedente que no debe repetirse, y que deben ir situándose en el mapa territorial para ir abriendo camino a su presencia en las próximas generales. Podemos, en cambio, tiene cierta estructura, aunque la decisión final sobre pactos no depende de la federación aragonesa, puesto que es la dirección nacional la única que tiene firma válida para firmar coaliciones ante la Junta Electoral.

El portavoz oficioso de Sumar en Aragón, Pepe Paz, asegura a este diario que no tienen previsto presentar una lista por separado, pero sí confirma que están participando en los contactos iniciales para tratar de conformar esa coalición aragonesa. "No hay ninguna intención de hacer la enésima lista de izquierdas porque la razón de ser de Sumar es facilitar que haya acuerdos en nuestro espacio político con la fórmula más útil para atraer a la ciudadanía, y que nuestro electorado se pueda sentir representado", explica.

De hecho, Paz asegura que "en ningún caso el Movimiento Sumar en Aragón aspira a asegurarse ninguna representación propia por el resultado electoral, ni pone ningún veto a la participación de ninguna de las fuerzas que participaron en kla coalición Sumar en 2023". Esta versión contrasta fuertemente con la tesis de la dirección nacional de Sumar, donde sí quieren garantizarse, al menos, algo de presencia o la posibilidad de que su proyecto se vea identificado, también, en la papeleta de izquierdas que todavía está por confirmar.

Reunión hoy

Este jueves se producirá una reunión entre las direcciones de Movimiento Sumar y Chunta Aragonesista, que se producirá al más alto nivel orgánico, con la coordinadora general del partido nacional, Lara Hernández, y la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras. En la formación aragonesa confirman la reunión, pero la enmarcan dentro del "conjunto de reuniones que mantenemos de forma habitual", para tratar cuestiones relacionadas con la vida parlamentaria del grupo en el Congreso, así como con las relaciones de CHA y Sumar con el Gobierno de España.

Especialmente, después de los últimos escándalos que rodean al presidente Pedro Sánchez y al PSOE, así como por las investigaciones de la UCO que alertan del presunto trato de favor a la empresa aragonesa Forestalia desde el Ejecutivo central. Esta misma semana, el diputado de CHA en Sumar, Jorge Pueyo, avisaba de nuevo al Gobierno de que el partido estudiará en próximas fechas su relación con el PSOE y si mantiene su apoyo al Ejecutivo central. Además, asumen, se hablará de la posible coalición de izquierdas en Aragón, pero también de otros asuntos como la situación política nacional.

En CHA, a pesar de que siguen manteniendo reuniones trabajando de cara a esa unidad, insisten en que todo se decidirá el domingo. A partir de las 10 horas se reúne el Comité Nazional de forma extraordinaria, con un intenso orden del día que incluye tanto la posibilidad de formar una coalición, la aprobación del censo de militantes y el calendario del proceso de primarias, que el partido mantendrá haya no haya acuerdo con el resto de fuerzas políticas. Los aragonesistas elegirán a sus cabezas de cartel y, de producirse la hipotética coalición, negociarán los nombres de la candidatura en base a esos candidatos.

El escaño de Cha

Y aquí entra otro elemento de negociación entre CHA y Sumar. Y es que en esa reunión se despejará también la incógnita sobre el candidato. Una de las posibilidades es que sea la secretaria general, Lasobras. Pero el segundo de los candidatos posibles para las autonómicas es precisamente Jorge Pueyo, diputado nacional del partido aragonés.

Si finalmente Pueyo deja Madrid, CHA pierde la representación en el Congreso y el escaño pasaría a manos de Sumar, que ganaría una diputada. Una circunstancia que también podría favorecer el interés de Chunta a la hora de negociar con Sumar, a quien podría plantear contrapartidas a nivel autonómico a cambio de cederle un puesto más en el Parlamento español.

En las listas elaboradas en 2023, donde Chunta lideró la coalición de Sumar por Zaragoza (que aglutinaba entonces a partidos también como IU y Podemos, en un inicio), el segundo puesto lo ostenta Laura Vergara, vinculada a Movimiento Sumar, y que tomaría posesión del escaño en sustitución de Pueyo.

Suscríbete para seguir leyendo