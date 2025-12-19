Guardiola cierra campaña de gira por Extremadura, sin un gran mitin y con un aviso: la democracia está "en peligro" cuando se roban votos

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del Partido Popular a la reelección, María Guardiola, ha reiterado este viernes que la democracia está “en peligro” cuando se roban votos por correo y ha lamentado que el resto de partidos políticos no denunciara públicamente el robo ocurrido en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), de donde se sustrajeron 124 votos y 14.000 euros.

“Si no lo denuncia el PP, igual no lo sabemos”, ha afirmado Guardiola en declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres), donde ha iniciado la última jornada de la campaña electoral. La candidata ha explicado que lo que hizo fue denunciar “un hecho objetivo” y ha recalcado que esos votos “no tenían por qué haber sido exclusivamente para el Partido Popular”.

“Se ha hurtado el derecho a decidir”

Guardiola ha insistido en que desconoce cuál era el objetivo de los autores del robo, que la Guardia Civil ha vinculado a delincuencia común, pero ha subrayado que el hecho cierto es que “había 124 personas que habían ejercido su derecho a voto para poder decidir el futuro de la región y eso ha sido hurtado”.

“Es un hecho muy duro, muy terrible y muy dramático en una democracia como la que tenemos que, a cuatro días de unas elecciones, desaparezcan votos de municipios de Extremadura”, ha señalado, añadiendo que se trata de algo “no muy normal”.

Preguntada por si había sido imprudente al advertir de un riesgo para la democracia sin esperar a las conclusiones de la investigación, Guardiola ha respondido que “da igual cuáles sean”. “Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de extremeños”, ha insistido.

“No acuso a ningún partido político”

La candidata del PP ha recalcado que en ningún momento ha acusado a ninguna formación política de estar detrás del robo. “Yo no acuso a ningún partido político”, ha afirmado, aunque ha reconocido que le “sorprende” que el resto de partidos no saliera a condenar los hechos.

“Esto es denunciable, pero no denunciable por el Partido Popular. Es que deberíamos haber salido todos diciendo esto”, ha manifestado, y ha añadido que quizá “a lo mejor algunos se han dado por aludidos”.

Guardiola ha asegurado que no cree que este suceso vaya a afectar al resultado de las elecciones del próximo domingo.

“Mucho nerviosismo y juego muy sucio”

La presidenta de la Junta ha denunciado que en el tramo final de la campaña se está viendo “mucho nerviosismo, desde luego pocos valores, poca ética y juego muy sucio” por parte de algunas formaciones políticas. En este contexto, ha rechazado las acusaciones de la oposición que vinculan el robo de votos con un supuesto intento de tapar denuncias por acoso sexual relacionadas con un cargo del PP.

“Esa acusación sí que es muy grave”, ha señalado. “¿Me acusan de que he robado yo o de que he mandado a alguien a robar? ¿Esto qué es?”, se ha preguntado, insistiendo en que lo ocurrido en Correos es “inadmisible” y que “no hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto”.

“A mí me sorprende que me ataquen por esto”, ha añadido, subrayando que ella no quiere entrar en la polarización ni en los radicalismos.

Caso de Navalmoral de la Mata

Sobre el caso de la exconcejala del PP en Navalmoral de la Mata, que ha denunciado un supuesto trato machista por parte del alcalde y que podría judicializarse, Guardiola ha pedido “respeto” hasta que se aclaren los hechos. “Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hay de verdad en todo esto y nada más”, ha indicado.

La candidata ha asegurado que no tenía conocimiento previo de la situación. “Yo no tenía conocimiento de la situación que pone de manifiesto esta concejala”, ha afirmado, explicando que recibió un correo el día 1 y que la edil pasó al grupo mixto al día siguiente. También ha señalado que la concejala le había escrito en otras ocasiones para felicitarla o transmitirle mensajes de cariño, “pero en ningún caso para esto”.

Guardiola ha añadido que sabía que la edil solicitaba una liberación en el ayuntamiento, una cuestión en la que no intervino por respeto a la autonomía municipal, y ha confirmado que decidió no incluirla en la lista autonómica del PP.

Último día de campaña sin grandes mítines

Guardiola ha iniciado el último día de campaña en Talayuela, apostando por un cierre alejado de grandes mítines (El PSOE cerrará con Pedro Sánchez en Villanueva de la Serena y Vox con Santiago Abascal en Badajoz), centrado en el contacto directo con los ciudadanos. Desde allí ha comenzado una ruta por distintos municipios de Cáceres y Badajoz, entre ellos Almaraz, Peraleda de la Mata, Trujillo, Valencia de Alcántara, Cáceres, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Alburquerque y Badajoz.

“Arrancamos aquí en Talayuela, que es un municipio que demuestra que con fuerza, con energía y cuando todos estamos unidos conseguimos lo que queremos”, ha afirmado, destacando el modelo de convivencia y desarrollo ligado al cultivo del tabaco.

Llamamiento a la “confianza mayoritaria”

Durante esta jornada, la candidata ha apelado a la participación electoral y ha pedido a los extremeños que “llenemos las urnas de ilusión, de esperanza”. “Yo confío y aspiro a obtener la confianza mayoritaria de mi pueblo”, ha afirmado, sin hablar expresamente de mayoría absoluta y mostrando su confianza en poder gobernar sin depender de Vox.

“No somos un gobierno de chinchetas”, ha defendido, frente a un proyecto que ha calificado de centrado en “la prosperidad, el progreso y el bienestar de los extremeños y las extremeñas”.

Guardiola ha reiterado que en los últimos dos años y medio se han logrado “las menores cifras de paro de la historia de Extremadura”, que se ha iniciado la convergencia con el resto de España y que se está mejorando la sanidad y la educación. “Nos importan nuestros 388 municipios”, ha remarcado.

Críticas al debate electoral

Por último, Guardiola ha reconocido que no vio el debate electoral celebrado en RTVE y ha afirmado que, tras leer lo publicado en los medios, se alegra de no haber asistido. “Me alegro de no haber estado en un debate que lo que ha puesto de manifiesto es que no hay proyecto para Extremadura más que el proyecto que ofrece el Partido Popular”, ha señalado.

“He comprobado que es más de lo mismo, mucho más barro, guerra y confrontación”, ha concluido.