Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

La Princesa de Asturias realizó este jueves su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), según ha informado este viernes el Palacio de la Zarzuela. Leonor cumple ya con su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

Leonor, el jueves 18 de diciembre, sale en su primer vuelo en solitario. / Casa del Rey

La heredera del trono ha conseguido pilotar totalmente sola el aparato, sin ningún instructor en la aeronave, tras completar la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en el modelo Pilatus PC-21, apuntan fuentes de la Casa del Rey. Después de alcanzar las competencias necesarias ha podido hacer lo que llaman “la suelta” con seguridad y lo hizo sobrevolando el mar Mediterráneo. Leonor lleva desde septiembre en la academia, donde está adquiriendo de forma intensiva los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión.

Las imágenes difundidas fueron grabadas desde la torre de control, ya que las medidas de seguridad que implica un vuelo en solitario de un alumno son muy restrictivas y no se permite que otro avión se aproxime.

La Zarzuela ha sido la encargada de distribuir fotografías del momento y también ha enviado a los medios de comunicación imágenes de otras actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el momento de equiparse con el zahón anti G (un traje para evitar la llamada visión negra producida por ascensos o maniobras que hagan descender la sangre a las piernas).

Leonor, en la actividad de adiestramiento de supervivencia en el mar. / Casa del Rey

Este es su tercer año de formación militar tras completar su formación en la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de Tierra) y en la Escuela Naval Militar de Marín (Armada).

La instructora, una pionera

La persona que ha instruido a la Princesa de Asturias ha sido la capitán Elena Gutiérrez, que en 2020 se convirtió en la primer mujer del Ejército del Aire español en pilotar en solitario un caza de combate Eurofighter. "Lo que hacen sus compañeros en tercero y cuarto, ella lo hace en un año, en un curso. Pero exactamente las mismas horas", explicó la capitán Guitiérrez a la agencia Servimedia.

Tras esta 'suelta', la princesa Leonor ya lleva en su uniforme el parche que identifica que ha completado su primer vuelo en solitario.