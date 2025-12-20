Extremadura cierra su campaña electoral más polarizada y salpicada de polémica

Por si aún quedaba alguna duda, una campaña tan inédita en Extremadura como el propio adelanto electoral deja claro que los del 21D no son unos comicios más. En pleno mes de diciembre, a las puertas de la Navidad y sin coincidir con ningún otro proceso electoral, la carrera hacia las urnas ha estado marcada por la polarización, el cruce de acusaciones y una sucesión de polémicas de última hora que han elevado de forma extraordinaria la tensión en la recta final.

A esa excepcionalidad del calendario se ha sumado el foco nacional constante. Extremadura, ante el primer gran test del nuevo ciclo político en España, se ha convertido estas semanas como nunca antes en el epicentro mediático del país. No es casual que los principales partidos hayan volcado esfuerzos y la presencia de sus líderes estatales sobre el terreno, conscientes de que lo que ocurra este domingo tendrá lecturas mucho más allá de la región.

La batalla de los indecisos

Con un desenlace previsiblemente abierto, la principal batalla de estas dos semanas se ha centrado en la movilización de los indecisos, hasta un 16% del electorado según el CIS que será clave clave en un escenario donde cada voto cuenta. Basta recordar el ajustado resultado de 2023: con PSOE y PP empatados a 28 escaños, solo un diputado —la diferencia entre los cinco de Vox y los cuatro de Unidas por Extremadura— inclinó la balanza al bloque de la derecha.

La crispación ha llevado a los partidos a extremar los mensajes y la presión ha estallado en la recta final de la campaña, donde una sucesión de polémicas ha terminado por opacar el debate programático y de propuestas.

Javier Cintas

Cuatro estrategias

El PP ha desplegado durante estas dos semanas una campaña de perfil institucional y muy presidencialista, centrada en la figura de María Guardiola y la necesaria estabilidad. Los actos han sido de formato medio y controlado, con mensajes dirigidos a ampliar la base electoral más allá de sus votantes de siempre, con el doble objetivo de contener a Vox y captar parte del descontento socialista.

Ha llamado la atención el perfil bajo de la presidenta ante los medios tradicionales, una exposición que ha recaído en su número dos, Abel Bautista, e incluso el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sucesivas visitas a varios pueblos de Extremadura para hacer campaña también en clave nacional.

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, participan en un acto público, en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez, a 16 de noviembre de 2025, en Lobón, Badajoz, Extremadura (España). / Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

Guardiola ha priorizado el contacto directo con sectores económicos, alcaldes y colectivos sociales, evitando grandes mítines salvo en momentos puntuales. Su estrategia de campaña se ha librado en las redes sociales, lo que le ha permitido controlar el mensaje, competir en uno de los puntos fuertes de Vox para llegar al electorado más joven y evitar el cuerpo a cuerpo con el PSOE dejando que el desgaste actúe por sí solo.

S. GARCIA

El procesamiento de Gallardo

Para los socialistas, la campaña ha tenido un tono más defensivo y de movilización, marcada por la necesidad de contener el desgaste y frenar la desmovilización del electorado progresista. El PSOE ha apostado por actos clásicos, con mayor protagonismo de la militancia y del aparato del partido, y por un discurso centrado en alertar del riesgo de un gobierno condicionado por la extrema derecha.

Acto de cierre de campaña del PSOE de Extremadura en Villanueva de la Serena / JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

Todo ello condicionado por el procesamiento de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, en el caso David Sánchez, un asunto que ha sobrevolado la campaña y que el partido ha tratado de encajar sin alterar su mensaje central. La presencia de dirigentes nacionales y, especialmente, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha buscado reforzar el mensaje y subrayar que Extremadura es una pieza clave en el nuevo ciclo político.

Confrontación directa

Vox, por su parte, ha desarrollado una campaña de confrontación directa, con actos muy ideologizados para movilizar a su electorado fiel y un tono duro tanto contra el PP como contra el PSOE para crecer en un contexto de alta polarización. La formación ha optado por mensajes de marcado perfil agrario y componente rural, mítines multitudinarios para exhibir fuerza y una fuerte presencia de Santiago Abascal para contrarrestar su aún escasa penetración territorial en los pueblos.

Santiago Abascal atiende a los medios este viernes en Valencia de Alcántara. / El Periódico

Proximidad y resistencia

En último lugar, Unidas por Extremadura ha apostado por una campaña de proximidad y resistencia, con actos pequeños y medianos, muy centrados en el territorio y en el contacto directo con colectivos sociales. La coalición ha puesto el acento en la defensa de los servicios públicos, la vivienda y su «limpieza democrática», un mensaje que se ha visto reforzado en la recta final ante las polémicas que han marcado la campaña.

S. GARCIA

En un contexto de ruptura de la izquierda a nivel nacional, Unidas ha optado por blindar su espacio propio en Extremadura, recibiendo a sus distintos referentes estatales por separado y en actos diferenciados, evitando así que las tensiones externas condicionaran su discurso en Extremadura.