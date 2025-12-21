Elecciones en Extremadura | En Monesterio, cae la participación al igual que las temperaturas
La nieve hizo presencia sobre las 6 de la tarde, hora en la que la participación había bajado un 7.83% con respecto a 2023
La nieve se ha convertido en protagonista en la tarde electoral de Monesterio. Las bajas temperaturas y los cielos encapotados, que han acompañado durante toda la jornada, presagiaban los primeros copos de la temporada. Una intensa nevada, de a penas media hora, ha dejado estampas navideñas en el casco urbano de la localidad. Los termómetros cayeron hasta los 0ºC y en pocos minutos Monesterio lució un hermoso manto blanco que, duró, lo que tardó en dejar de nevar. No obstante, fueron muchos los vecinos que, atraídos por esta primera nevada, salieron a la calle, móvil en mano, para inmortalizar el momento.
En página electoral, al igual que en el resto de Extremadura, destaca el descenso en el número de ciudadanos que están ejerciendo su derecho. Según los últimos datos de participación, (18.00 horas), el número de sufragios cae un -7,83%. Hasta esa hora, habían visitado los colegios electorales el 33,4% de los electores. En las de 2023, ejerció su derecho al voto el 41,2% del electorado.
Normalidad
Por lo demás, jornada tranquila, sin ningún tipo de incidencia, muy marcada por las bajísimas temperaturas que han venido acompañando durante todo el día. Algún elector, con movilidad limitada, ha reclamado que los componentes de la mesa electoral salgan a la calle con la urna, para recibir su voto. Presidenta, vocales e interventores han escoltado la urna electoral hasta el vehículo y, tras identificar la identidad de la electora, han procedido a cumplir con el derecho ciudadano con las urnas.
Sigue toda la actualidad de la jornada electoral.
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea