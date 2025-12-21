Declaración institucional
Pedro Sánchez anuncia el relevo de Pilar Alegría en el Gobierno
Explicará si el cambio es solo de nombre o si también remodelará las competencias que ejercía Alegría no solo en la Portavocía sino al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará mañana lunes una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa en la que, está previsto, anuncie la persona que asumirá la Portavocía del Ejecutivo tras la salida de Pilar Alegría, así como las competencias del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que, hasta ahora, ella gestionaba.
Por el momento, solo se sabe que la portavoz será una mujer, como siempre ha sido con Sánchez en el Gobierno. En la comparecencia, el presidente explicará el alcance de esta nueva remodelación en su gabinete, si solo se limitarán a la sustitución de Alegría por otra ministra, con sus mismas competencias, o si irán más allá en caso de alguna reestructuración de las mismas.
Este relevo está motivado por la salida de Alegría, que también es secretaria general del PSOE enAragón, para competir en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se presenta como candidata socialista a la Presidencia de la comunidad autónoma.
Su comparecencia será antes de que Sánchez se desplace a Ferraz para la reunión de la Ejecutiva del PSOE que analizará los resultados de los socialistas en las elecciones a la Asamblea de Extremadura de este domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea