¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?

Las elecciones de este domingo en Extremadura no solo decidirán el color del próximo gobierno autonómico: más allá del recuento de votos y escaños, el resultado de esta noche y sus diferentes lecturas marcarán el punto de partida del nuevo ciclo político.

Para unos será la oportunidad de reforzar el liderazgo; para otros, una prueba de resistencia. Y todo en un escenario de fuerte polarización en el que cualquier desplazamiento, por mínimo que sea, puede reordenar alianzas, condicionar pactos y tensionar si cabe aún más el equilibrio de fuerzas a nivel nacional.

Más estabilidad

En Extremadura, el PP está ante una cita decisiva que va mucho más allá de conservar el gobierno de la Junta. María Guardiola afronta su primera reválida en las urnas tras forzar un adelanto electoral inédito con el objetivo declarado de ganar estabilidad para no tener que depender de Vox. Un buen resultado para los populares pasaría por consolidarse como primera fuerza y mejorar su representación respecto a 2023, cuando obtuvieron 28 diputados en la Asamblea.

Y esto no va solo de sumar algún escaño, sino de ensanchar el margen de apoyos lo suficiente para que todo no quede en un mero ajuste aritmético: mantenerse en una horquilla de entre 29 y 30 diputados permitiría al PP sostener parcialmente el relato del adelanto electoral, pero no garantizaría por sí solo un escenario de mayor estabilidad porque seguiría siendo necesario algún apoyo externo.

El techo de Monago

La referencia histórica dentro del partido sigue siendo el resultado de José Antonio Monago en 2011, cuando el PP alcanzó 32 escaños y un techo del 46,1% de los votos con los que, por primera vez, logró gobernar en solitario. Acercarse a estas cifras permitiría a los populares hablar de un éxito claro y de un cambio de ciclo consolidado en Extremadura.

José Antonio Monago comparece en rueda de prensa durante la noche electoral tras su histórica victoria el 23 de mayo de 2011. / El Periódico

Quizás no sea la ansiada mayoría absoluta (33 escaños), pero sacando más diputados que las dos formaciones de la izquierda juntas, el PP lograría neutralizar a Vox: por mucho que la formación de Santiago Abascal coseche mejor resultado y suba en número de diputados, su peso y capacidad de presión sobre el nuevo gobierno quedaría diluido en el momento en que una simple abstención bastara. Pero el éxito de esta estrategia también depende del desempeño electoral del PSOE.

El desempeño del PSOE

Para los socialistas, estas elecciones suponen una prueba clave tras la amarga derrota de 2023, a la que se suman las heridas de dos crisis internas sin precedentes por el liderazgo del partido y el procesamiento judicial de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, por el caso David Sánchez.

Hace dos años fueron la fuerza más votada, pero con apenas 6.800 votos sobre el PP perdieron la capacidad para retener el Gobierno autonómico. Evidentemente, para el PSOE el mejor escenario pasa por volver a ganar las elecciones y recuperar la Junta, pero el contexto político y electoral del 21D, completamente adverso, sitúa el listón real en su capacidad de resistencia.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el candidato extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y la alcaldesa de Villanueva, Ana Belén Fernández, esta tarde en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena. / PSOE

Con 28 escaños y el 39,9% de los votos, el PSOE firmó en 2023 su peor resultado histórico en la comunidad. Mantenerse en ese entorno permitiría sostener el argumento de que la salida del Gobierno fue consecuencia de la aritmética parlamentaria más que de un rechazo electoral al proyecto socialista. Pero romper el suelo refrendará el hecho de que el desgaste acumulado, las crisis internas y el impacto político de las causas judiciales que afectan al PSOE, en Extremadura y España por la lectura nacional del 21D, efectivamente han pasado factura.

La llave del gobierno

Para Vox, el 21D será la prueba de fuego que medirá el coste político de la legislatura y su ruptura con el PP tras la salida del Gobierno de coalición en un contexto de confrontación abierta y continua con María Guardiola. En mayo de 2023 Vox obtuvo cinco escaños, un resultado que con el empate técnico entre PSOE y PP, le convirtió en la única llave posible de la gobernabilidad.

Ahora, la formación se la juega a mantener esa capacidad de influencia. Santiago Abascal es ambicioso: aspira a sumar al menos nueve diputados (hasta la fecha, en Extremadura ninguna fuerza política distinta a PP o PSOE ha conseguido alcanzar esas cifras) y ser el partido que más crezca en votos.

El bloque de la izquierda

Por su parte, para Unidas por Extremadura las elecciones de este 21 de diciembre llegan marcadas por la ruptura del espacio a nivel nacional y la supervivencia de la coalición en la comunidad. La confluencia de Podemos e IU ha logrado mantener su estructura propia y afrontar las elecciones con un proyecto diferenciado en un escenario especialmente complejo en el resto del país para las fuerzas de la izquierda.

En las autonómicas de 2023, Unidas obtuvo cuatro escaños, un resultado ajustado que le permitió conservar su presencia en la Asamblea. De cara al 21D el listón se sitúa, como mínimo, en asegurar esa representación, pero la verdadera medida del éxito pasa por superarlo y subir hasta cinco o seis. Para Unidas, la victoria no está solo en la supervivencia, sino en consolidarse como un actor relevante del bloque de izquierdas, compensar la pérdida de apoyo socialista y contribuir, con mayor fuerza negociadora, a que mantenga opciones de liderazgo en la Asamblea frente al PP y Vox.