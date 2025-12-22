EH Bildu anuncia un pacto con el Gobierno para prorrogar la prohibición de los desahucios a personas vulnerables

A poco más de una semana de que termine el año, EH Bildu ha anunciado un nuevo pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez para ampliar algunas de las medidas sociales que decaía el próximo 31 de diciembre. En concreto, fuentes de la formación abertzale explican que el acuerdo incluye la prórroga de un año de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.

Como cada año en estas fechas desde la pandemia de covid, los socios de izquierdas del Ejecutivo de coalición llevaban semanas demandando la prórroga de aquellas iniciativas del "escudo social" que construyó el Gobierno en 2020 y que aún resisten. La medida principal es la prórroga de la prohibición que prohíbe ejecutar un desahucio a personas vulnerables sin que haya una alternativa habitacional. Podemos llevaba días exigiendo a Sánchez que anunciara este paso si quería seguir contando con su apoyo en la legislatura.

Finalmente, y como ya ocurrió en otras ocasiones, el pacto ha llegado de la mano de EH Bildu, uno de los socios más leales del Ejecutivo. Según han difundido a través de una nota de prensa, será en los "próximos días" cuando el Consejo de Ministros apruebe un real decreto con todas estas medidas y que, ya en enero, deberá ser refrendado por el Congreso. Desde la Moncloa, confirman que será este mismo martes cuando den el visto bueno a la iniciativa, aunque aún no detallan el contenido de la misma. En la Moncloa no confirman el acuerdo en concreto cerrado pero sí que su intención es "la prórroga de la prohibición de desahucios para vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua, gas), y el bono social eléctrico"

El decreto

En una rueda de prensa, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha confiado en que sacarán adelante la votación en la Cámara Baja: "No es algo que nos preocupe. Un decreto equivalente a este ya consiguió ser aprobado en enero de 2025. Las fuerzas que en enero de 2025 convalidaron este decreto, entendemos que harán lo propio". Así, ha insistido que no tienen ningún elemento "de duda o de temor". Además, ha reivindicado que el pacto ha sido fruto de del trabajo "discreto y constante y la presión" de varios colectivos que han logrado que el Ejecutivo cediera.

"Hoy volvemos a demostrar que mientras algunos se dedican a embarrar y crispar la política vasca, nosotros estamos en las soluciones, en dignificar la vida de la ciudad. Frente a las amenazas, ataques y peticiones de exterminio político por parte del bloque reaccionario, no nos pisamos ni un segundo", ha sentenciado Matute, recalcando que apuestan por el "trabajo serio y alejado del ruido". Por otro lado, en la nota de prensa, los abertzales lanzan un guiño al Gobierno al asegurar que van a "seguir trabajando a lo largo de la legislatura" para ampliar los derechos sociales, dejando claro su respaldo a que Sánchez continúe en Moncloa.