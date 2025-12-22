La Ejecutiva del PSOE analiza esta tarde la dimisión de Gallardo tras su derrota histórica en las urnas

La Comisión Ejecutiva Regional de PSOE de Extremadura se reunirá este lunes a partir de las 17.00 horas en Mérida para analizar el futuro de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, tras la derrota histórica del partido en las urnas. Gallardo, que en la noche electoral no presentó su dimisión, está procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por, supuestamente, haber enchufado al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

Fuentes socialistas apuntan a que Gallardo tiene tomada la decisión de dejar el cargo como secretario general del PSOE extremeño, pero que quiere compartirlo con la dirección socialista para marcar el camino que debe seguir ahora el partido -se impulsará una gestora- tras su renuncia.

La reunión, que el propio Gallardo avanzó en su valoración de los resultados, se produce después de que Miguel Ángel Morales, secretario provincial del PSOE en Cáceres durante 12 años, haya pedido públicamente su dimisión. "Lo lógico es dimitir, irse para tu casa y que el partido, a través de los órganos del partido, de los estatutos, nombrara una gestora y se empezara a reconstruir este partido para el futuro", ha dicho Morales, que también mostró su desacuerdo con que Gallardo fuera el candidato.

PI STUDIO

10 diputados menos

En estos comicios, el PSOE de Gallardo ha obtenido 18 diputados en la Asamblea de Extremadura, 10 menos que los 28 con los que empató en 2023 con el PP. Tras una primera valoración en la noche electoral sin apenas autocrítica, los rumores sobre la dimisión de Gallardo han comenzado a circular con fuerza en el seno del partido, alimentados por el alcance de la derrota y por la pérdida de peso institucional del socialismo extremeño, especialmente en la provincia de Badajoz, donde han pasado de 16 a 10 escaños.

La reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura comenzará a las 17.00 horas y se desarrollará en la sede regional del partido en Mérida. Tras la misma, se informará en la sede regional de los acuerdos adoptados, según ha informado el PSOE extremeño.

45 miembros

La Comisión Ejecutiva regional es el órgano de dirección del partido y está integrada por 45 miembros. Su actual presidenta es Begoña García Bernal, exconsejera de Guillermo Fernández Vara y actual secretaria de Estado de Agricultura. Además de Gallardo, forman parte de ella Eva María Pérez como vicesecretaria general y Manuel Mejías, Soraya Vega, Juan Ramón Ferreira, Isabel Gil Rosiña, Ricardo Cabezas, Rafael España, Virginia Borrallo, Francisco Javier Amaya o Miriam García Cabezas entre los miembros con responsabilidades orgánicas.

En su comparecencia en la noche electoral, Gallardo ha reconocido que los resultados han sido "muy malos" para el PSOE extremeño y ha avanzado la convocatoria urgente de la Ejecutiva regional para poder analizarlos "con claridad". El dirigente socialista se ha puesto a disposición de los órganos internos del partido. "Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", ha afirmado tras cargar contra María Guardiola por haber "engordado a la ultraderecha".