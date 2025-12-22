Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Sobran excusas, coartadas"

García-Page pide "autocrítica" en el PSOE tras el "pedrazo" del partido en Extremadura

Afirma que el resultado de Gallardo no admite lecturas complacientes ni análisis superficiales y una reflexión profunda

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. / EP

EP

Ciudad Real / Mérida

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellanomanchegos, Emiliano García-Page, ha pedido "autocrítica" en el seno del PSOE tras los resultados obtenidos por su partido en las elecciones extremeñas de este domingo, y que ha considerado un "pedrazo".

Así se ha pronunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, desde la localidad ciudadrealeña de Miguelturra, donde ha inaugurado la pasarela ciclopeatonal que unirá este municipio con Ciudad Real.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha utilizado la metáfora de la Lotería de Navidad para ilustrar el resultado electoral del PSOE en Extremadura, diferenciando entre la "pedrea" y el "pedrazo", con el que ha querido describir un golpe político contundente. Con ello, ha venido a señalar que el resultado no admite lecturas complacientes ni análisis superficiales y que exige una reflexión profunda dentro del partido sobre las causas del revés electoral.

A partir de ahí, García-Page ha reconocido la victoria de la 'popular' María Guardiola, que ha calificado de "clara e incontestable", y la ha felicitado públicamente, al tiempo que ha expresado su deseo de seguir manteniendo unas relaciones institucionales basadas en la colaboración y la buena vecindad entre Castilla-La Mancha y Extremadura, en línea con lo que, a su juicio, reclama la ciudadanía.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de apoyo al candidato socialista en Extremadura tras un resultado que ha considerado "especialmente evidente", subrayando la dimensión política y personal del revés sufrido por su partido.

En este contexto, el presidente ha defendido que la política debe servir para "tender puentes y no para levantar muros", advirtiendo de que determinadas dinámicas internas pueden acabar convirtiéndose en barreras que dificultan el crecimiento electoral y político y que, en ocasiones, terminan perjudicando al propio partido que las sostiene.

Page ha alertado de que en el escenario político actual "sobran excusas, coartadas y estrategias para desviar la atención", así como intentos de autojustificación que conducen al autoengaño. Frente a ello, ha insistido en que el PSOE necesita reforzar la "autocrítica" y hacerla cada vez más "profunda".

