Elecciones el 21-D
Óscar Fernández Calle: “Extremadura quiere el doble de Vox, y lo va a tener”
El candidato de Vox asegura que defenderán cada uno de los votos recibidos "con uñas y dientes"
El candidato de Vox a presidir la Junta, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que “Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todos y ha ganado al bipartidismo en Extremadura”. “Extremadura ha hablado alto y claro para decir que quiere más Vox. Mucho más Vox. El doble de Vox. Más del doble de Vox. Y Extremadura lo va a tener. Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes. Y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer”, ha incidido.
Vox gana 6 escaños, hasta los 11, y consigue sumar más de 40.000 votos, lo que hace que vuelva a ser decisivo para formar gobierno en Extremadura. Óscar Fernández, ha agradecido “a las decenas de miles de extremeños que nos han votado y han confiado en nosotros. Ellos saben que nunca les vamos a defraudar”, garantizando que hoy es una "noche para celebrarlo" y "lo haremos todos juntos" porque "en Vox somos uno, todos somos uno". Fernández estuvo arropado en Mérida por el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster; la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y los diputados en el Congreso María Ruiz e Ignacio Hoces, entre otros miembros del partido. El líder de Vox, Santiago Abascal, pasó la noche electoral en Madrid.
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea