Compromís urge a Sánchez a crear una comisión en el Congreso sobre Ábalos y Cerdán y amenaza con unirse al PP: "Habrá comisión, el PSOE debe elegir"

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez urge al PSOE a impulsar en el Congreso una comisión de investigación sobre los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y advierte que en caso de no hacerlo apoyarán la iniciativa que presente el PP en este sentido. "Comisión de investigación habrá, el PSOE debe elegir con qué socios", defendió.

En rueda de prensa en el Congreso, Ibáñez, integrado en el grupo parlamentario de Sumar, cargó duramente contra el presidente de Gobierno por anunciar una medida que no ha puesto en marcha seis meses después. "No puede venir en verano, anunciar unas medidas, irse de vacaciones y volver en septiembre y creer que la gente se ha olvidado. Y después irse de vacaciones en Navidad, volver y creer que la gente se ha olvidado", insistió, rememorando el compromiso del presidente de Gobierno.

El pasado 16 de junio, después del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, Pedro Sánchez compareció en la sede del partido en Ferraz para anunciar que su grupo impulsaría una comisión de investigación en el Congreso para "conocer la verdad" sobre el caso Koldo y la implicación de sus dos exsecretarios de Organización, Cerdán y el exministro José Luis Ábalos. También anunció una comparecencia en el Congreso que sí se produjo, y en la que anunció 15 medidas que todavía están pendientes de impulsarse. Una circunstancia que de forma recurrente despierta las críticas de sus socios de Gobierno.

"El PSOE será inteligente y sacará la comisión de investigación con los socios de investidura, y si no es así, quedan abiertas cualquiera de las posibilidades, ya sea la propia o sea apoyar una comisión que presente el PP. Esto es serio", advirtió el dirigente de Compromís desde el Congreso. "La gente le dio un voto de confianza para evitar que la extrema derecha gobierne nuestro país", comenzó, antes de avanzar que "comisión de investigación habrá, el PSOE tiene que elegir con qué socios".

