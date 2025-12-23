Feijóo pilotará la transición del PP de la Comunitat Valenciana tras pactar una gestora de integración con Llorca

El PP ha oficializado este lunes, día de la Lotería de Navidad, el nuevo reparto de poder en el partido de la Comunitat Valenciana tras Carlos Mazón. Hay premios para casi todos, aunque temporales y supervisados por Génova. La dirección nacional que preside Alberto Núñez Feijóo ha aprobado la creación de una "comisión transitoria", término de nuevo cuño que sustituye al de 'gestora', siempre asociado a la inestabilidad. Pese al 'rebranding', la decisión de Génova recuerda también que en este PPCV todo es provisional hasta el próximo congreso que se celebrará previsiblemente hacia septiembre de 2026.

Esta comisión estará pilotada por el recién elegido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hasta ahora 'número dos' del partido por detrás del propio Mazón y que habría propuesto el movimiento a Feijóo. La secretaría general que deja vacante Llorca la asumirá, como adelantó Levante-EMV, Carlos Gil, alcalde de Benavites y diputado en el Congreso. Gil es un hombre de la máxima confianza de Vicent Mompó, presidente provincial del PP de Valencia y de la diputación. Asimismo, Juan Carlos Caballero, próximo a María José Catalá, se mantiene en el tercer escalafón del partido y continúa como coordinador general.

Obligada cohesión

Los equilibrios internos vuelven a ser la nota predominante en esta remodelación de Llorca vía Génova. La orden que Feijóo y su mano derecha Miguel Tellado han dado a la federación valenciana es "trabajar por la cohesión del partido". Un partido dividido no gana elecciones. El president aplica al ámbito orgánico un patrón que ya utilizó para el nuevo Consell y da cabida a prácticamente todas las 'familias' del PPCV, incluido el 'mazonismo', en su objetivo de pacificar un partido donde la sucesión ha abierto viejas rencillas. Especialmente sensible es el nombramiento como número dos de un afín a Mompó, que hasta ahora había aparecido como 'perdedor' del nuevo orden frente a la proliferación de afines a Catalá en el Consell.

Equilibrio provincial

Más allá de la cúpula, el reparto de los nuevos vocales es casi salomónico, con gestos para los principales dirigentes del partido y con las cuotas territoriales compensadas: de los 19 integrantes, siete son de Valencia, seis de Alicante y cinco, de Castellón. También las de género, con 10 mujeres y nueve hombres.

Entre los vocales, como novedad, figuran los tres vicepresidentes del nuevo Consell que acaba de configurar Pérez Llorca como alto mando de la Generalitat: Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus. Camarero ya tenía cargo en la Ejecutiva regional del PPCV, pero no así Díez ni Martínez Mus.

Destaca también el nombramiento de Esteban González Pons como presidente del Comité Electoral, en el que también prima la integración de las distintas corrientes. Junto a González Pons figura Macarena Montesinos, 'madrina' política de Mazón y en la dirección del grupo popular en el Congreso; Alberto Fabra, expresident y actual diputado en Madrid; Magdalena González la Red, de la máxima confianza de Pérez Llorca; y Juan Giner, cercano a Catalá.

Interinidad hasta el congreso

Con esta solución, que algunos en el PPCV miraban con recelo por la imagen de interinidad que traslada, Génova aboca a que el proceso sucesorio de Mazón culmine en un congreso autonómico. Será en ese cónclave donde se elija al candidato o candidata a la Generalitat en 2027, un hecho que este lunes celebraban en el entorno del expresident Francisco Camps, que en su operación retorno lleva meses insistiendo en la necesidad de celebrar el congreso, congelado por la crisis de Mazón tras la dana.

La fórmula de la gestora también sirve a la dirección nacional para cortar de raíz posibles batallas internas entre familias del PPCV en busca de ganar cuota de poder con esta renovación de la estructura del partido, algo que ya se dio en la remodelación del Consell de Llorca, donde hubo muchos gestos hacia Catalá, algunos para Camps (que no sentaron nada bien al expresident) y menos para Mompó, lo que generó cierto malestar en su entorno.

El jefe del Consell, en coordinación con Génova, ha dispuesto de manga ancha para crear una nueva dirección con gestos para todos, y atendiendo a la nueva correlación de poderes dentro del PPCV. En buena medida esto ha podido ser así por la creación de esta gestora, que permite evitar el corsé del reglamento interno.

De haber seguido los cauces estatutarios para acceder a la presidencia del PPCV, Llorca habría tenido que escoger a su 'número dos' de entre los 22 vocales elegidos en el último congreso regional, celebrado en 2021. Una lista reducida y que complicaba ese encaje de bolillos para integrar a todas las familias populares como se ha hecho ahora.

Se llegó a estudiar la viabilidad de reemplazar a Carlos González Cepeda, fallecido, por un nuevo vocal y que este fuera elevado a la secretaría general, pero la fórmula generaba algunas dudas legales (además de dificultar ese reparto de cuotas) y ha terminado por descartarse.