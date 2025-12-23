El paquete 'bomba' dirigido a Gallardo que ha obligado a desalojar el edificio de la Diputación de Badajoz no contiene explosivos

Susto en la sede principal de la Diputación de Badajoz, en la calle Obispo. Un aviso de bomba ha obligado a desalojar los dos inmuebles, cuyos trabajadores han abandonado sus funciones y han salido rápidamente a la calle. Ha ocurrido pasadas las 14.00 horas de este martes. El aviso se ha producido tras la llegada de un paquete "sospechoso con cables visibles", según ha confirmado la propia diputación a través de un comunicado urgente. Además, el organismo provincial ha asegurado que el paquete 'bomba' estaba a nombre de Miguel Ángel Gallardo.

El remitente es Grupo Once País Vasco e iba acomañado de una carta.

Intencionado o no, el remitente del paquete ha errado el tiro, pues Miguel Ángel Gallardo no es presidente de la Diputación de Badajoz desde mayo de este mismo año. Con lo cual, era difícil que el 'regalo' llegase a su destino en la calle Obispo de Badajoz, donde Gallardo no tiene despacho desde hace meses. La presidenta de la diputación es la socialista Raquel del Puerto, que sucedió a Gallardo en el puesto.

Una caja de 2 kilos en la que se veían un reloj y cables El paquete 'bomba' que ha llegado este mediodía a la Diputación de Badajoz y que ha obligado a desalojar sus dos edificios de la calle Obispo reunía requisitos suficientes para que las sospechas de su peligrosidad hayan sido fundadas. Se trata de una 'caja' que pesa alrededor de 2 kilos, en la que se veían un reloj y unos cables y que a su vez contenía un paquete de goma. La caja la ha interceptado el vigilante de seguridad que se encuentra en la entrada del edificio principal, donde está la sede de Presidencia de la Diputación de Badajoz. Los paquetes siempre llegan hasta él y cuando lo ha pasado por el escáner, la imagen que ofrecía fue la que lo hizo sospechar. Además del destinatariio, Miguel Ángel Gallardo, que no es presidente de la diputación desde que renunció a finales de mayo. Finalmente se ha quedado en una "falsa alarma", pero el aviso a los Tedax estaba justificado. Esta unidad especializada en desactivar explosivos no ha llegado a detonar el paquete. Lo que contenía el interior era un aparato electrónico, de los bucles magnéticos, que son sistemas que se utilizan para la comunicación de las personas sordas.

El suceso coincide con el descalabro del PSOE en las elecciones autonómicas, celebradas este domingo, que ha derivado en la dimisión del propio Gallardo como secretario regional del partido. Miguel Ángel Gallardo era el candidato a la Junta y su partido ha obtenido los peores resultados de su historia en la comunidad extremeña. Tras los comicios, ayer lunes presentó su dimisión, aunque tomará posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura, aferrándose así a su condición de aforado, cuando ya está anunciada la fecha del juicio por presuntas irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación, David Sánchez, una causa por la que Gallardo está imputado.

Los Tedax han sido avisados. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Durante más de dos horas la calle Obispo ha permanecido cortada.

Más de media docena de coches patrulla de la Policía Nacional se han dirigido a esta céntrica vía, que los agentes han cortado al tráfico e impiden el paso de personas, en ambas esquinas, tanto en la de la plaza de España como en la confluencia con la calle Mayor y la plaza de San Atón.

Al dispositivo acaban de unirse efectivos de la Policía Local. La Policía Científica está trabajando sobre el terreno. Además, se han incorporado los Tedax, especializados en la desactivación de presuntos objetos explosivos. Estos agentes ha accedido al edificio donde está Presidencia, en el antiguo instituto Bárbara de Braganza. Han acercado su vehículo hasta el acceso principal y están sacando distinto material técnico. La prensa allí desplazada ha sido avisada de que se aleje, ante la posibilidad de que pudiera producirse una explosión. En torno a las 15.00 horas, los agentes de la Policía Nacional han ampliado el perímetro de seguridad en unos 50 metros.

"Dicen que es por un paquete sospechoso"

José Antonio Ramírez es ordenanza de la diputación. Estaba fuera llevando unos paquetes a otro edificio y se ha enterado de lo que estaba ocurriendo cuando regresaba al palacio provincial. Cuando ha querido entrar no le han dejado pasar. "Según dicen es por un paquete sospechoso", cuenta.

María Corbacho y Gema Pacheco, trabajadoras del restaurante japonés Sibuya. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

María Corbacho y Gema Pacheco trabajan en el restaurante Sibuya, en el centro de la calle Obispo San Juan de Ribera, justo enfrente de la entrada principal de la diputación. También han sido desalojadas del establecimiento. "Estábamos trabajando, teníamos tres mesas ocupadas. Ha entrado la Policía Nacional para desalojarnos", cuenta Corbacho. "Nos han dicho que rápidamente, sin darnos ningún motivo", añade Pacheco.

Ambas han escuchado que uno de los agentes hablaba sobre un paquete sospechoso que había en la Diputación de Badajoz. No tienen más información sobre el suceso y desconocen cuándo podrán volver a su puesto de trabajo.