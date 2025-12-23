Vox espera la llamada de Guardiola y advierte al PP: "O cambio absoluto, o la abstención del PSOE"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado este martes que tanto él como su candidato a las elecciones del 21D en Extremadura, Óscar Fernández, están esperando la llamada del PP y María Guardiola para negociar el nuevo Gobierno en Extremadura. En sendas entrevistas en Telecinco y Antena 3, Garriga ha reiterado la disposición de Vox al acuerdo, pero ha advertido que el tablero sobre el que se tienen que producir esas conversaciones será "muy diferente al de 2023".

La formación de Santiago Abascal se erige como la gran vencedora de las elecciones en Extremadura, unos comicios que a su juicio constatan tanto "el hundimiento y la descomposición del PSOE, de esa trama corrupta y de un grupo de depravados sexuales", como y "el fracaso de Feijóo y Guardiola". "Plantearon estas elecciones como un órdago a Vox y el resultado ha sido que el gran ganador de estos comicios ha sido Vox", afirma.

"Cambio absoluto"

Garriga ha destacado que su partido es el único que ha duplicado el porcentaje de votos, pasando del 8% a casi el 17% y elevando de forma exponencial su peso en la Asamblea de Extremadura al subir de cinco a 11 diputados. Vox considera que su electorado les obliga a "poner en valor" esta fuerza en la negociación del nuevo gobierno: si la derecha suma casi un 60% de apoyos, "no es para que se siga haciendo desde la Junta de Extremadura lo que ha hecho Guardiola en los últimos años", ha afirmado.

Los extremeños, apunta Garriga, quieren "un cambio absoluto" y Vox va a ser la garantía de ello "si Guardiola está dispuesta". Así, ha instado a la presidenta de la Junta en funciones a decidir entre este "cambio total y absoluto" o la abstención del PSOE, sin ninguna duda de que esta sería una opción más que probable porque en Extremadura, PP y PSOE "han pactado muchas cosas y comparten muchas ideas".

Sin límites a la negociación

En este nuevo escenario, la formación de Santiago Abascal no se pone límites en la negociación con el PP, más allá de "revertir todas esas políticas que han condenado a Extremadura a la ruina, la inseguridad y la falta de prosperidad". "No hemos venido a buscar sillones, sino a cambiar de verdad la vida de la gente", ha afirmado Garriga.

En caso de que el PP quiera pactar con los de Santiago Abascal, el dirigente de Vox ha insistido en que no descartan ningún escenario, incluido entrar en ese eventual gobierno, pero ha subrayado que están centrados en revertir las políticas ecológicas, la inmigración masiva, bajar los impuestos y garantizar un futuro a los jóvenes extremeños.

"No nos estamos poniendo límites en la negociación más allá de hacer valer los votos de los extremeños y reflejar el resultado electoral, que es que el gran ganador fue Vox. A partir de ahí, si Guardiola lo decide, abriremos todas las oportunidades que se pongan sobre la mesa", ha concluido Garriga.