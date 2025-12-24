La jueza rechaza investigar al delegado del Gobierno en Madrid por los incidentes en la vuelta ciclista por no ver "una mínima apariencia delictiva"

La jueza de Madrid Luisa María Prieto ha dado carpetazo a la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra el Delegado del Gobierno en Madrid por parte de Manos Limpias por su posible responsabilidad en los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Según el auto de inadmisión conocido este miércoles, concluye que los hechos "carecen de tipicidad".

"Faltando una mínima y preliminar apariencia delictiva, no existiría propiamente 'notitia criminis' por lo que ninguna relevancia tendría la comprobación de los hechos denunciados ni tampoco, en consecuencia, la apertura de una instrucción judicial", agrega la resolución.

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid incoó hace unos días diligencias para revisar la denuncia, que fue presentada el pasado mes de septiembre por unos hechos que los denunciantes calificaban de "fracaso del dispositivo policial organizado por la Delegación del Gobierno", de cara a las movilizaciones pro palestinas que se celebraron coincidiendo con el evento deportivo. El anuncio de estas diligencias coincidió con el archivo de la imputación que pesaba contra Martín Aguirre por malversación en el caso Begoña Gómez.

La denuncia presentada sumaba a las lesiones los delitos de imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, así como prevaricación administrativa. Señalaba que el dispositivo policial que se montó para el evento deportivo "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente" y las órdenes dadas a los agentes estaban "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes" pro palestinos.

