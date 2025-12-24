Sánchez reconoce el trabajo por la paz de militares desplegados en un año de "incertidumbre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a aprovechar la tradicional videoconferencia navideña con los militares españoles destinados en el exterior para agradecerles su labor ante un año fuertemente marcado por la "incertidumbre". En un mensaje centrado en el reconocimiento y el ánimo a quienes pasan estas fechas lejos de casa, Sánchez ha trasladado el "profundo agradecimiento" del Ejecutivo y de la sociedad española y ha definido a los contingentes desplegados tanto fuera como dentro de España como "la mejor versión de España".

Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón, el presidente ha subrayado el componente personal de estas jornadas para quienes están en misiones internacionales. "No hay palabras que mitiguen la nostalgia del hogar", ha reconocido, antes de insistir en que "el esfuerzo merece la pena" y que los militares cuentan con "la gratitud de todo un país".

Europa y Oriente Medio

En este sentido, Sánchez ha situado el mensaje en un contexto internacional "marcado por la incertidumbre" y ha repasado algunos de los principales escenarios donde España mantiene presencia. En Europa del Este, ha destacado los despliegues en Eslovaquia, Letonia y Rumanía, y ha recordado el refuerzo de capacidades con el envío a Lituania de un sistema avanzado antidrones, en un momento de aumento de episodios vinculados a la vigilancia del espacio aéreo y de mayor presión sobre la defensa aérea.

La guerra de Ucrania ha sido el telón de fondo de esa parte del discurso. El presidente ha señalado que el conflicto sigue concentrando la atención internacional "tras casi cuatro años" desde el inicio de la invasión rusa, y ha advertido de que las amenazas sobre Europa "no cesan".

En Oriente Medio, Sánchez ha puesto el foco en el contingente en Líbano, al que ha atribuido un "extraordinario trabajo" en una "situación complicada" por la persistente inestabilidad regional y las dificultades sobre el terreno. También ha citado el despliegue en Irak, con tareas de asesoramiento y adiestramiento en la lucha contra el terrorismo, y ha mencionado operaciones en Bosnia bajo misiones de la Unión Europea, además de la presencia en Turquía.

Los incendios

El mensaje no se ha limitado a los despliegues internacionales. El presidente ha reivindicado la actuación de las Fuerzas Armadas en territorio nacional, recordando su participación en momentos "muy críticos", como la respuesta a los incendios del pasado verano en la Península. En esa línea, ha elogiado la "abnegación" y la "eficacia" demostradas y el efecto de "confianza y seguridad" que, a su juicio, transmitió su presencia en las zonas afectadas.

En su balance, el jefe del Ejecutivo también ha remarcado que más de 20.000 militares han participado en misiones fuera de España en 2025. Y ha pedido mantener vivo el recuerdo de los 175 hombres y mujeres que han perdido la vida en los 36 años de operaciones en el exterior, como parte del tributo que la institución y el país les deben.

El presidente ha cerrado su intervención deseando "toda clase de éxitos" a los contingentes y expresando el deseo de que 2026 traiga "por fin la paz" a los lugares que la necesitan. La videollamada ha concluido con un mensaje de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha trasladado su felicitación navideña y ha insistido en que el trabajo de los militares en misiones humanitarias y de seguridad es "un ejemplo para todos".