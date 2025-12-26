El voto del exterior permite al PSOE mantener el diputado 18 en Extremadura

El PSOE ha conservado el último diputado en juego en la provincia de Cáceres, el número 18 de la formación en la Asamblea de Extremadura, tras el recuento del voto de los residentes en el extranjero (CERA) correspondiente a los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre. De este modo, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se mantendrá como diputada al retener los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que se encontraba en disputa con el PP por una diferencia de 244 votos.

Según los datos de las Juntas Electorales, encargadas de contabilizar este viernes el voto CERA y de realizar el escrutinio general definitivo, el PSOE ha sido la formación más respaldada por los residentes en el extranjero, con 629 votos, por delante del PP, que ha obtenido 482. Vox ha sumado 336 apoyos y Unidas por Extremadura, 300.

Los resultados se mantienen

Los resultados electorales se mantienen una vez incorporado el voto de los residentes en el extranjero (CERA). De esta forma, el PP gana las elecciones con 29 escaños (uno más que en 2023), mientras que el PSOE obtiene 18 diputados (diez menos). Vox duplica su representación hasta los 11 escaños (seis más) y Unidas por Extremadura suma 7 (tres más). Ninguna otra candidatura ha entrado en el parlamento regional.

En este contexto, el PP se ha quedado a "unos 300 votos" de alcanzar el escaño número 30, un resultado que, según ha señalado la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, "no hubiera cambiado absolutamente nada" la situación parlamentaria.

El PP sube más de cuatro puntos hasta lograr el 43,17% de los sufragios, pero baja en 9.000 votos respecto a 2023 y queda lejos de la mayoría absoluta, fijada en 33 diputados. Es la fuerza más votada con diferencia en las dos provincias, con 16 puntos de ventaja sobre el PSOE en Badajoz y 19 en Cáceres. Guardiola supera los 228.000 votos en el conjunto de Extremadura frente a los 136.000 de Gallardo.

El desplome socialista

Además, el resultado mantiene la caida del Partido Socialista, que toca suelo en Extremadura con 18 escaños, diez por debajo del mínimo hasta ahora de 2023, cuando Guillermo Fernández Vara obtuvo 28. La debacle del PSOE provoca que se queden fuera de la Asamblea históricos del partido como José María Vergeles, vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura entre 2019 y 2023, y consejero de Sanidad y Servicios Sociales entre 2015 y 2023. Ocupaba el undécimo puesto en la lista por Badajoz, donde solo han entrado diez. La propia presidenta de la Asamblea de Extremadura en la última legislatura, la socialista Blanca Martín, ha entrado al límite al ocupar el octavo lugar de la lista por Cáceres.