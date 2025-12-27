¿Es el principio del fin de Sánchez que algunos predican?  

“Hoy se ha escrito el principio del fin de Pedro Sánchez” y “comienza una nueva era” en la política española. Esta es la interpretación que machaconamente realiza el PP desde la pasada noche electoral en Extremadura, donde los populares se impusieron en las urnas como primera fuerza, pero la gobernabilidad para María Guardiola pasa por un acuerdo con Vox que ha duplicado su representación.

Extremadura ha sido la primera etapa de la estrategia del PP de ir “de domingo en domingo” con citas en las urnas en las autonomías para que, como dijo su secretario general, Miguel Tellado, se consuma el fin del sanchismo como un puchero a fuego lento.

Pero, ¿se está llegando al fin del sanchismo? Esa pregunta ronda cada vez con más fuerza. Incluso hay movimientos aupados mediáticamente más claros con la figura del exministro Jordi Sevilla como cara visible que quieren evidenciar que existe un ruido interno que cuestiona la figura del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

Más allá de si hay o no una verdadera fuerza interna en el partido que ponga en vilo el liderazgo de Sánchez – que no parece por más que ya salió hace un año desde el Congreso federal del PSOE en Sevilla sin el halo de líder que tenía - el presidente tiene la sombra constante de la inestabilidad. Y en cada comparecencia tiene que lanzar el mensaje de la continuidad y de que no habrá adelanto electoral porque la legislatura aguantará hasta 2027.

En mitad de un clima donde, como se ha visto en las elecciones extremeñas, la izquierda se queda en casa y el electorado vira claramente a la derecha al sumar PP y Vox el 60% de los votos. Esta situación hace que el partido de Santiago Abascal concluya el año más envalentonado, marcando el paso al PP incluso en las cuestiones estéticas, como la no felicitación a Guardiola por la victoria electoral.

Y lo que ha pasado en Extremadura, nada impide pensar que pueda ocurrir en Aragón, Castilla y León y Andalucía, las siguientes citas electorales y donde Sánchez sí que va con candidatos que son suyos, elegidos por él. En Castilla y León, Ferraz impulsó la salida de Luis Tudanca en favor del alcalde de Soria, Carlos Martínez; y luego Aragón y Andalucía serán la prueba de fuego de la estrategia de elegir a ministros -vicepresidenta y ‘número dos’ del PSOE en el caso andaluz- como líderes y candidatos territoriales.

En esos comicios sí que se somete la gestión de Sánchez al escrutinio de la ciudadanía por más que sean unas elecciones autonómicas. Y la intención de Ferraz y La Moncloa de encapsular los resultados en lecturas regionales confronta con la realidad de que una candidata era la portavoz del Ejecutivo -Pilar Alegría- y la otra la vicepresidenta primera -María Jesús Montero-. Personas ambas del círculo del líder del PSOE.

Un círculo cada vez más reducido y desde el que se afanan en proyectar que el jefe del Ejecutivo está fuerte y con ganas, y en el que admiten que lo principal pasa por levantar la moral de las bases y contagiar que no está todo acabado como proclama la derecha.

Sánchez sigue siendo el principal activo del PSOE, reconocen en las filas socialistas, al tiempo que admiten que tampoco hay otro liderazgo capaz de tirar del partido. Siguen pecando de esa falta de relevo que despertó las alarmas en los días de reflexión que se tomó en 2024. Una situación de la que hay quien culpa directamente a Sánchez por frenar cualquier crecimiento a su sombra, bien por apartarlo de responsabilidades política o bien por darle cometidos que terminan “quemándolos”.

El presidente concluye el año como lo empezó, pero con más carga: sin presupuestos, ante un Parlamento fracturado que solo da apoyos puntuales, una oposición crecida y un partido cada vez más revuelto por la proximidad de las citas electorales. Sumado todo a una sociedad tan polarizada que hasta el Rey hace un llamamiento a cada uno para que quien pueda hacer, que haga, pero por la “convivencia democrática”.