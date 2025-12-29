Feijóo reafirma su compromiso de no gobernar con Vox y califica 2025 como "el peor año del peor Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizó este lunes su balance del año 2025, que no dudó en calificar como "el peor año del peor gobierno en la historia democrática de España". El líder de la oposición, respaldado en la planta segunda de la sede de Génova por la cúpula popular, sentada en la primera fila, incluido el secretario general Miguel Tellado, reiteró su compromiso de gobernar, llegado el caso, sin una coalición con Vox, como ya dijo en julio en el congreso de su partido. Eso sí, con la ayuda de la extrema derecha, cuyos resultados en Extremadura y sus perspectivas demoscópicas puso en valor, para garantizar "la gobernabilidad".

El compromiso afecta al Gobierno central pero no a las autonomías. De hecho, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya abrió la puerta la semana pasada a volver a formar una coalición con los de Santiago Abascal, como ella mismo hizo en 2023. En el turno de preguntas, Feijóo reiteró que en el congreso del PP celebrado el pasado mes de julio se fijaron "nuestras líneas maestras", y aclaró que "siguen siendo las mismas". Adelantado un escenario futuro, pero centrado en el Gobierno central, afirmó que "nosotros vamos a presentarnos a las elecciones generales para ganarlas, una vez que las ganemos intentaremos gobernar en solitario, es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo", aunque matizó que es evidente, si no hay mayorías, tendremos que conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España". Si bien matizó que "nuestro cordón sanitario será Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox".

Para Feijóo, "España ya ha roto con Pedro Sánchez, y nuestro deber es construir la España del día después". Y en ese escenario eventual nuestro país, según dijo, "necesita limpieza. Limpieza política, institucional y moral. No es revancha, es responsabilidad", sentenció. Por ello, volvió a prometer una "auditoría" en caso de llegar al Gobierno, porque "hace falta saber qué se hizo, cómo y con qué consecuencias". El presidente del PP señaló que "hace falta restaurar la credibilidad en las instituciones", porque "en definitiva, sin regeneración es imposible un nuevo comienzo".

"Colapso total del sanchismo"

En un atril flanqueado de las banderas de España y de la Unión Europea, Feijóo leyó en un Telepromter (la herramienta utilizada por los presentadores de telediarios, que también emplea siempre en sus intervenciones Pedro Sánchez) su discurso de balance del año durante casi veinticinco minutos. Con tono muy severo, dejó establecido que el año que ahora termina ha sido el del "colapso total del sanchismo" tras haber sufrido el proyecto del presidente del Gobierno "un desbordamiento político y moral".

Feijóo concretó el "fracaso" del Ejecutivo en un decálogo. Así, habló de un "fracaso parlamentario", por la perdida de Junts como socio; en vivienda, donde acusó al Gobierno de únicamente haber ofrecido "un teléfono y una campaña para reírse de los jóvenes"; del gran apagón del 28 de abril, que volvió a vincular a una errática política energética, incluido el cierre de las centrales nucleares; de la inmigración, donde reiteró que la política de Sánchez en la materia es "la más cruel", porque a su juicio no existe; o de política internacional, donde aseguró que el líder del PSOE "se ha convertido en un problema", entre otras cosas por sus "oscuros vínculos con Maduro".

"La mayor hipocresía es su supuesto compromiso con las mujeres"

Además, citó la gestión de los fondos europeos, cuya ejecución calificó de "irrisoria", las políticas de juventud, las de protección de las familias y las dirigidas hacia las mujeres. Feijóo aseguró que la "mayor hipocresía" del presidente del Gobierno es "su supuesto compromiso con las mujeres" y volvió a pedirle explicaciones por haber supuestamente financiado sus campañas internas en el PSOE con dinero procedente de "la prostitución", en alusión a las saunas que regentaba su suegro, ya fallecido.

Esa fue, precisamente, una de las grandes campanadas en 2025 de la trayectoria del líder de la oposición, cuando en julio sacó a relucir esta cuestión en un debate parlamentario con Sánchez para asombro de propios y extraños. Feijóo cerró su decálogo negativo sobre el Gobierno, como parecía casi obligado, con la corrupción, en un año donde los dos últimos secretarios de Organización de Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han dado con sus huesos en la cárcel. "El sanchismo no se corrompió con el poder, llegó corrompido y para adueñarse del Estado", sentenció al respecto.