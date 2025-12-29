Saiz insiste en que "de ninguna manera" la legislatura está acabada si no hay presupuestos

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que la intención del Ejecutivo es presentar los presupuestos de 2026 en el primer trimestre del año y que "de ninguna manera" la legislatura estará acabada si no salen adelante.

En una entrevista en la Cadena SER, ha reconocido que el país atraviesa un momento "ciertamente oscuro y dificultoso" y por ello es "más importante que nunca" la tarea de "poner voz" a todas las medidas que está desarrollando el Gobierno.

Respecto a los nuevos presupuestos de 2026, Saiz ha dicho que la intención es presentarlos en el primer trimestre del año y que apelarán a la responsabilidad de los grupos políticos para que estén "al lado de un buen proyecto de presupuestos".

No obstante, ha reconocido que conlleva "un importante trabajo de negociación y de diálogo constante con las fuerzas políticas", un trabajo que "ahora mismo" se hace con "discreción" y "hacia adentro" para buscar los apoyos necesarios.

Preguntada por el caso concreto de Junts, la portavoz del Gobierno ha recordado que esta formación ya ha dicho que "las relaciones están rotas", pero ha querido dejar claro que el Ejecutivo trabaja todos los días "en recobrar la confianza de las fuerzas políticas que sustentan y que respaldan las diferentes propuestas".

"Eso es lo que estamos haciendo todos los días, trabajar por cumplir los acuerdos y por buscar acuerdos en torno a buenas medidas que mejoren la vida de la gente", ha subrayado la ministra portavoz, quien ha dejado claro que "de ninguna manera" la legislatura estará acabada si esos presupuestos no salen adelante: "Tenemos mucho que hacer todavía".

La ciudadanía tiene que ser consciente de todo lo que se está haciendo con unos presupuestos prorrogados "tan positivos", ha remarcado Saiz, quien ha añadido que se están poniendo en marcha medidas tan importantes como revalorizar las pensiones o prorrogar el escudo social.