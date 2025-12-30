Un diputado de Sumar pide a los Reyes Magos el "cese" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

El malestar va en aumento en las filas de Sumar por la falta de medidas en materia de vivienda. Una sensación que lleva meses instalada pero que se acentúa estos días, después de que el ala socialista del Gobierno haya desoído la petición del socio minoritario de prorrogar 600.000 contratos de alquiler que están a punto de vencer y cuya renovación prevé incrementar notablemente los precios. Un motivo que ha llevado a un diputado del grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, a pedir abiertamente el "cese" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como un deseo en su carta a los Reyes Magos.

El diputado de Compromís lo ha manifestado así en redes sociales, donde ha responsabilizado directamente a la ministra socialista de la inacción en este asunto. En el penúltimo día de diciembre, en el que Sumar aspiraba a frenar la previsible subida de precios de alquiler, Ibáñez ha interpelado directamente a la titular de Vivienda y ha reclamado que sea apartada por el presidente de Gobierno.

"La prioridad de la agenda valenciana es acabar con la especulación. Hoy la ministra Isabel Rodríguez no ha frenado la gran renovación que comienza el jueves con la subida de casi 250 euros mensuales a más de 155.000 valencianas", comenzaba el mensaje, publicado en X. "Mi deseo a los reyes de Oriente es su cese", sentenciaba el diputado, portavoz del grupo parlamentario en la comisión de Vivienda en el Congreso.

No es la primera vez que el malestar de Sumar se materializa en este tipo de comentarios. En octubre, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, también reclamó su salida y le pidió "dejar paso" a quien pudiera impulsar medidas en materia de vivienda. Una petición que luego trataron de enfriar para evitar el choque frontal entre socios del Gobierno de coalición.