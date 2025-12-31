Azcón reivindica una financiación "justa" en su discurso de fin de año: "Los aragoneses no toleraremos que se nos trate peor que a otros"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido, en su discurso de final de año, que la comunidad logre una financiación "más justa" con "más y mejores servicios públicos" y que compita "en pie de igualdad" con el resto de territorios de España. El mensaje de Azcón, que en esta ocasión ha pronunciado en Almohaja (Teruel), ha llegado sumido en un clima de precampaña electoral tras el adelanto electoral para el próximo 8 de febrero. Por ese motivo, el PSOE presentó un recurso para adoptar medidas cautelares, difundido en la televisión y radio públicas aragonesas, que la Junta Electoral de Aragón rechazó al entender que la jurisprudencia no impide la aparición de los líderes políticos en los medios de titularidad pública, "fuera del tiempo de campaña pero dentro del periodo electoral".

Azcón ha comenzado su alocución "desde el pueblo con menos habitantes de Aragón" con palabras para el medio rural: "Es aquí, en nuestros pueblos, donde se mantiene viva nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestras tradiciones. Y donde tantas y tantas familias aragonesas encuentran sus raíces. Resulta fundamental que demos visibilidad a nuestros pueblos y defendamos el papel de sus gentes en el Aragón del siglo XXI", ha dicho para, a renglón seguido, reivindicar "más y mejores servicios públicos y una financiación más justa".

A continuación, el presidente ha recordado a Eugenia, la primera mujer asesinada por su pareja en la comunidad este año, reprobando cualquier violencia contra las mujeres. "Es repugnante y no tiene cabida en una sociedad democrática como la nuestra", ha dicho. También ha tenido un recuerdo para el expresidente Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto, quien, para Azcón, "defendió con fervor la trascendencia de la Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía".

Tras esta introducción, ha vuelto a reivindicar el papel que, a su entender, debe jugar Aragón dentro de España, donde los aragoneses "aspiramos a competir en pie de igualdad con el resto de comunidades autónomas. No pedimos ser más que nadie, pero no toleraremos que se nos trate peor que a otros españoles", ha reivindicado para insistir en que "cualquier otra premisa es un ataque al principio constitucional de Igualdad, a nuestra dignidad, a nuestra autonomía y a la historia de una comunidad política que ha desempeñado un papel protagonista en la creación y en el desarrollo de España".

Ha aprovechado el presidente aragonés su último discurso del 2025 para sacar pecho del momento económico que vive Aragón, que ha defendido como "el mejor de los últimos años". El paro, con 10.000 desempleados menos que hace tres años, y las inversiones "milmillonarias" de la mano de los numerosos centros de datos que se van a asentar en el territorio y la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, han sido los mejores argumentos que ha esgrimido Azcón. Los datos demográficos, con 13.000 personas más en Aragón respecto al pasado año, también han servido de acicate para ilustrar un Aragón de "ilusión".

Finalmente, en clave de futuro, Azcón ha planteado como retos para el 2026 el refuerzo de los servicios públicos, la reducción de las listas de espera quirúrgicas, mejorar el acceso a la vivienda, "en especial a los jóvenes"; lograr un modelo de financiación "que no privilegie a otras comunidades y que tenga en consideración la realidad social de Aragón", la materialización de infraestructuras clave como las que afectan al transporte, Pacto del Agua y el corredor Cantábrico-Mediterráneo; y la devolución de todos los bienes al monasterio de Sijena.