El juez desoye al fiscal y sienta en el banquillo a Errejón por la presunta agresión a Mouliaá

El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha optado por desoír a la fiscalía y ha decidido abrir juicio oral contra el exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón por un delito de agresión sexual que presuntamente habría cometido en octubre de 2021 contra la actriz Elisa Mouliaá. De esta forma, el magistrado opta por que sea un juzgado e lo Penal el que determine, tras la celebración del correspondiente juicio, si hubo o no delito.

En un auto y una diligencia de ordenación, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez ha decidido no esperar a que se resuelvan los recursos pendientes contra el auto de transformación del procedimiento (equivalente al de procesamiento) y ha dado un día a Errejón para que preste una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" en el caso de que termine siendo condenado. Se trata de la cantidad, que la acusación particular que ejerce la actriz solicitaba en el escrito en el que pedía tres años de prisión para Errejón por un delito continuado de abuso sexual.

El magistrado le ha citado el próximo 15 de enero a las 9.30 horas para "emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura de juicio oral", diligencia a la que tendrá que acudir en persona acompañado de su abogado.

La decisión adoptada por el juez Carretera es coherente con la instrucción que ha desarrollado durante este algo más de un año de investigación, tras recibir la denuncia que Mouliaá interpuso contra el que fue líder de Más Madrid. En ese tiempo, el magistrado tomó declaración al propio Errejón y a Mouliaá, en una declaración que resultó muy controvertida por el tono que utilizó en sus preguntas a la víctima. Entre los testigos interrogados, han figurado psiquiatras y testigos que estuvieron en la fiesta en la que se habría producido uno de los presuntos abusos. El magistrado también requirió los mensajes que acusado y víctima se cruzaron.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

"Coherente" declaración de Mouliaá

Carretero entendió que al no existir testigos "presenciales" de los hechos y al contar con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, "el principal indicio probatorio" es la declaración de Mouliaá, que ha analizado "desde el punto de vista de un instructor y no de un juzgador".

El instructor incidió en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón, "sino más bien todo lo contrario". Y subrayaba que "su declaración es coherente en lo esencial", informa Europa Press.

"Las posibles lagunas o contradicciones en su declaración, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba", recalcó.

Para el juez, "no se ven vaguedades ni contradicciones" en la declaración de la actriz "salvo esa falta de reacción explicable por su bloqueo emocional y la repetida personalidad" de Errejón, que en ese momento era "un importante político".

En este punto, además, Carretero remarcó que el dirigente "dimitió de su cargo por conductas inapropiadas con mujeres", aunque Errejón manifestó que lo sucedido con Mouliaá no tuvo nada que ver con su decisión.

"En relación con la persistencia en la incriminación hay que decir que el retraso en la denuncia según el Tribunal Supremo es un dato a tener en cuenta, pero que no supone que la denuncia tenga que ser falsa", apuntó.

Y, respecto al hecho de que en una conversación telefónica Mouliaá haya dicho a una testigo que le parecía que los hechos no eran delito pero que tenía que denunciar, el juez incide en que ello "no supone que no lo sean". "La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho", agregó.

