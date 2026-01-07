Radiografía territorial del PSOE: el férreo control de Sánchez se resquebraja por el "fuego amigo"

"Claro que hay fuego amigo en el PSOE y me da una rabia tremenda", reconocía el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, en una entrevista a EL PERIÓDICO, cabecera de Prensa Ibérica, realizada antes de final de año. La paz interna en el PSOE durante más de ocho años, espoleada por la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y una tendencia creciente a la centralización y al control de Ferraz de las estructuras territoriales, comienza a resquebrajarse ante un ciclo electoral que ha empezado con un descalabro en Extremadura.

La extensión de los casos de presunto acoso sexual se ha manifestado como un síntoma de las grietas no solo entre sectores de algunas federaciones con la ejecutiva federal, sino también dentro ellas, como se está viendo en Galicia o, en menor medida, en Andalucía. A todo ello se suma una sensación de fin de ciclo por la crisis del Gobierno y la debacle histórica en Extremadura que anima a algunos cuadros y cargos institucionales, muchos apartados a posiciones de menor responsabilidad durante etapas anteriores, a reposicionarse con vistas al hipotético 'postsanchismo'.

La entrada en prisión de los dos últimos ex secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (sobre todo de este último), generó un 'shock' en el partido difícil de superar, pero no solo. La obligada remodelación de urgencia de la ejecutiva federal hace apenas medio año no ha sido suficiente para que se asiente el nuevo equipo de la secretaría de Organización, liderado por la valenciana Rebeca Torró, que precisamente retocó en la última ejecutiva federal. El caso Salazar dio cuenta de ello y la falta de engrase de la maquinaria electoral ante un precipitado ciclo de comicios autonómicos está visibilizando las dificultades para pasar de una fase de transitoriedad a una más sólida.

"Hace falta mucha luz para esta ceguera", arremetía la alcaldesa de Palencia, Raquel Miriam Andrés, la misma noche electoral de las extremeñas. Estos comicios han encendido todavía más el nerviosismo en las federaciones donde habrá comicios los próximos meses, como es el caso de Castilla y León, que ya vivió su particular enfrentamiento propio y con Ferraz y terminó con Carlos Martínez, alcalde de Soria, como secretario general.

Por primera vez se está escuchando autocrítica en la cúpula del partido, pero el elemento cohesionador ante las evidentes tensiones sigue siendo Pedro Sánchez. Sus colaboradores reconocen que hay dos realidades que se están dando de forma paralela. La de ciertos movimientos internos de cuadros medios, más allá de la habitual contestación dialéctica del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la del respaldo generalizado de la militancia "y la organización en su conjunto".

Sánchez dice seguir sintiéndose "muy respaldado", aunque la cohesión característica de los últimos años está dando muestras de agotamiento. La nueva radiografía del PSOE es la de una organización con más tensiones de las habituales. En la ejecutiva rechazan cualquier análisis sobre pantallas futuras y Sánchez se revuelve ante comparaciones con la última etapa del felipismo. En su caso, se muestra "motivado" y "con ganas de culminar una década".

El PSOE de Aragón se la juega en las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero. La exministra del Gobierno y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, afronta la primera prueba de fuego del partido después de la debacle en las elecciones de Extremadura. Alegría ha colocado en las listas a sus principales valedores desde que tomara la decisión de regresar a la política autonómica, pero guardando también el juego de equilibrios y peso orgánico de las agrupaciones más potentes de Zaragoza capital y de los últimos baluartes del 'lambanismo', con la inclusión como números dos y tres de Darío Villagrasa, quien se enfrentara a ella en las primarias para liderar el partido, y la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, considerada una de las sucesoras de Javier Lambán, que también era de Ejea.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Aragón / .

El adelanto electoral en Aragón le pilla al PSOE en uno de sus peores momentos, salpicado por los escándalos que asolan al partido a nivel estatal y, precisamente, con una mayor incidencia en Aragón por el perfil nacional de su líder y candidata, un arma de doble filo que aprovechan a diario sus rivales políticos. Alegría ha tenido apenas ocho meses para coser el partido en la etapa post-Lambán, y la contienda electoral puede ser un reto para su liderazgo si no consigue un resultado digno que mantenga, al menos, la veintena de diputados en las Cortes de Aragón.

De momento, las voces críticas en el partido están apagadas. La transición del 'lambanismo' al 'alegrismo' fue abrupta, pero nadie ha levantado la voz en este tiempo. Haciendo frente a un liderazgo consolidado como el del popular Jorge Azcón, a quien todas las encuestas dan ganador el 8-F, de momento, los socialistas han optado por cerrar filas en torno a Alegría. Aunque nunca se sabe hasta cuándo.

Castilla y León será protagonista de la tercera cita del carrusel electoral autonómico con unos comicios que se celebrarán durante la primera quincena del mes de marzo. Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a la reelección, se batirá el cobre con el inédito candidato socialista Carlos Martínez, cuyo principal bagaje político es haber sido alcalde de Soria desde 2007 y durante cinco mandatos, con cuatro mayorías absolutas de manera consecutiva.

El aspirante socialista lo es sin contestación interna. Él fue la única persona que se postuló al cargo tras la marcha de Luis Tudanca y así fue proclamado en octubre de 2025. Pese a haber apoyado a Susana Díaz en las primarias de 2017, Martínez se ha declarado "sanchista converso" y goza de todo el apoyo del aparato de Ferraz para tratar de arrebatar la comunidad autónoma al PP después de 38 años.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Castilla y León / .

El optimismo comienza a formar parte de la precampaña de Martínez, quien augura que el PSOE se moverá en una horquilla entre los 28 y los 34 procuradores. Actualmente, los socialistas ocupan 28 de esas sillas, por las 31 del PP y las 11 de Vox. Las Cortes de Castilla y León tienen 81 asientos, con la mayoría absoluta situada en 42.

Merced a este estado de euforia, nadie del entorno del secretario general autonómico ha querido siquiera atreverse a valorar el batacazo extremeño para evitar trazar comparativas a menos de tres meses vista para las elecciones. Solo el propio Martínez ha salido al paso para apuntar que Extremadura y Castilla y León son "modelos contrapuestos" dentro de la esencia socialista, teniendo en cuenta que el tiempo que aquí han estado en la oposición es el mismo que diferentes presidentes del PSOE han gobernado aquella comunidad.

María Jesús Montero es el rostro de mujer que con más fuerza representa a Sánchez y a su Gobierno. Su designación como candidata andaluza en las elecciones autonómicas de 2026 fue una apuesta difícil para el presidente hace ahora un año. Ella siempre dijo que aceptaría la misión que le encomendase su jefe, aunque titubeó hasta el último minuto. La operación de la Moncloa de que los ministros desembarquen en los territorios tiene en Montero su máximo exponente y demuestra que Andalucía es una comunidad clave si el PSOE quiere aspirar a algo en las próximas generales.

Con las encuestas en contra y la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno amenazada por Vox, y no por el PSOE, según los sondeos, Montero tiene por delante el que es, sin duda, el mayor reto de su carrera política. Y eso que esta última legislatura del Gobierno ha sido un camino complicadísimo. Tras la debacle de Extremadura, la vicepresidenta y ministra de Hacienda ha dejado claro que no hay cambio de planes y que seguirá en el Ejecutivo, ejerciendo como mano derecha de Sánchez, hasta que se convoquen las elecciones, posiblemente en el entorno de la Semana Santa.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Andalucía / .

En el primer trimestre del año, tiene dos retos por delante: presentar unos presupuestos y un nuevo modelo de financiación. Este último la obligará a un ejercicio de funambulismo político realmente complicado. Montero tiene que contentar a ERC por su pacto con Salvador Illa en Catalunya y, a la vez, desarmar una de las grandes bazas electorales que tiene en su mano Moreno contra su adversaria socialista, a quien culpa de dañar y maltratar a Andalucía. La ministra de Hacienda está convencida de que podrá lograrlo y que será esa reforma de la financiación el verdadero inicio de su campaña electoral en Andalucía. Desde fuera se antoja realmente difícil contentar a los independentistas catalanes y, a la vez, silenciar un discurso del agravio que es motor electoral en las andaluzas.

Igual que en el PSOE ya hay quienes están jugando al 'postsanchismo', en Andalucía se hacen cábalas convencidos de que será difícil que Montero aguante como diputada en la oposición si Moreno reedita o acaricia su mayoría absoluta en la Junta. La líder de los socialistas andaluces tiene por delante el reto de sacar al electorado de izquierdas de la abstención, que tras las elecciones extremeñas ha señalado como el gran rival a batir en las andaluzas de 2026. El PSOE andaluz es un partido que aún está resurgiendo tras el mazazo de haber perdido la Junta en 2018, de procesos traumáticos como el caso de corrupción de los ERE, la caída de Susana Díaz frente a Sánchez y después de años aletargados en la oposición. Poner la máquina del partido a todo rendimiento es otro desafío para Montero.

Adrián Barbón es el líder de la Federación Socialista Asturiana y atesora el Gobierno del Principado de Asturias, en coalición con Izquierda Unida. Barbón, que atraviesa su segunda legislatura, ya ha confirmado que se volverá a presentar a la reelección en 2027, en un territorio, Asturias, que es un fortín socialista. De momento, no tiene corriente crítica en el partido, al menos de forma organizada.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Asturias / .

Barbón ha tildado de "desastrosos" los resultados de su partido en Extremadura, aunque ha evitado criticar a Sánchez. El dirigente asturiano es un aliado del líder del partido, aunque en los últimos tiempos ha marcado más distancias con Ferraz.

El PSOE de Extremadura afronta uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras el varapalo electoral del 21-D y la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, hechos que han certificado el final de un ciclo político. Con una gestora al frente dirigida por José Luis Quintana (de la máxima confianza de Sánchez) y un plazo estatutario de 90 días para convocar un congreso extraordinario, el partido debe recomponerse en plena coyuntura institucional, coincidiendo con la constitución de la Asamblea y el proceso de investidura de María Guardiola.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Extremadura / .

La presión del calendario y la debilidad parlamentaria, con solo 18 diputados, obligan a los socialistas a definir su estrategia de oposición y su papel de cara a la investidura sin un liderazgo claro, mientras tratan de evitar que las tensiones internas vuelvan a desbordar al partido.

En este contexto, el PSOE extremeño se encamina a sus terceras primarias en dos años, un reflejo del desgaste orgánico acumulado desde la marcha en 2023 del fallecido Guillermo Fernández Vara. En el debate interno gana fuerza la idea de que el nuevo liderazgo sea femenino, con presencia en la Asamblea, capacidad para ejercer la oposición y proyectarse como alternativa de gobierno por si fracasa la investidura de Guardiola.

Francina Armengol lidera el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB) y, salvo que la actual presidenta Marga Prohens (PP) adelante las elecciones (una opción con la que se viene especulando, aunque ella la niega), no habrá cita con las urnas hasta mayo de 2027. La presidenta del Congreso no tiene decidido aún si volverá a repetir como candidata, una duda que, para algunas voces en la izquierda balear, debería despejarse cuanto antes para contrarrestar la ventaja electoral con la que cuenta el PP en el archipiélago. La debacle socialista en Extremadura no ha hecho sino afianzar el desánimo entre sus colegas isleños.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Baleares / .

Armengol no tiene rivales internos, pese al desgaste sufrido por su cargo ahora en Madrid y las investigaciones judiciales de la trama Ábalos-Koldo por la compra de material sanitario durante la pandemia que salpican su gestión cuando presidió el Ejecutivo balear. Hay quien apunta a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, como posible alternativa; en todo caso, una 'armengolista' de su total confianza.

Los socialistas baleares no fueron inicialmente partidarios de Sánchez, pero con el tiempo la relación mejoró y, finalmente, su apuesta por Armengol para ser la tercera autoridad del Estado supuso un punto de inflexión que garantiza al presidente del Gobierno el apoyo del socialismo balear de cara a la galería. De puertas para adentro, aumentan las críticas a Sánchez, pero sin visos de impulsar ni apoyar ninguna guerra intestina.

La federación castellano-manchega mantiene la unidad en torno al liderazgo de Emiliano García-Page, el único secretario general enfrentado públicamente a Ferraz. Una cohesión que en la dirección regional tildan de "objetiva" y que tiene su principal fundamento en que García-Page es el único líder territorial que gobierna con mayoría absoluta. Un hecho que la dirección federal reconoce que le otorga cierta bula al priorizar el poder institucional a una mejor coordinación. De hecho, Ferraz evitó por este motivo promover una candidatura en primarias alternativa tras el congreso federal.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Castilla-La Mancha / .

Sánchez, sin embargo, no pierde la ocasión de promover a cuadros de esta federación menos cercanos a García-Page. Lo hizo con el nombramiento de Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, primero, y después como ministra de Vivienda. Asimismo, el reciente nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación y Deportes, en sustitución de Pilar Alegría, tiene una lectura en la misma línea. Enfrentada en ocasiones a García-Page, en su momento algunos en el partido la vieron como alternativa para competir en primarias por la secretaría general.

El liderazgo de García-Page está asociado a su cuestionamiento permanente de Sánchez desde los primeros pactos parlamentarios con partidos independentistas a la coalición de gobierno con Podemos, pese a que él fue el primer presidente autonómico que gobernó por acuerdo con los morados. En su entorno cuestionan que se censure desde la dirección federal "al socialista con más votos de España" y justifican sus posiciones porque "desde ese resultado hacia abajo se podrá cuestionar todo y a todos".

En la federación que ahora encabeza Pedro Casares, las grietas de las primarias que disputó con Pablo Zuloaga siguen presentes. El actual delegado del Gobierno en Cantabria apeó a Zuloaga del liderazgo en unas ajustadas elecciones internas entre dos sectores sanchistas hace un año.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Cantabria / .

En esta contienda también destacó la fuerza interna de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, que ahora es la 'número dos' de la federación socialista de la mano de Casares. Lo único que, por ahora, les sigue uniendo es el respaldo al presidente del Gobierno.

Calma y unidad entre los socialistas vascos. El PSE está bajo el control de Eneko Andueza con la batuta siempre presente de Miguel Ángel Morales, como secretario de Organización, para que el partido toque la misma sintonía. "Ahora mismo es líder único y tiene la inmensa autoridad dentro y fuera del partido", remachan fuentes socialistas vascas que si no cuestionan a Andueza, tampoco lo hacen con Sánchez. Aunque son conscientes del "roto" que hizo a la organización la "verdadera cara" de Santos Cerdán y la situación política por todo el contexto de corrupción y casos de acoso.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Euskadi / .

"Somos una gran familia, los años de terrorismo y lucha nos unió", pero Andueza permite que haya perfiles propios que crezcan también bajo su mandato, como es el caso, dicen desde el PSE, de los consejeros socialistas en el Gobierno que comparten con el PNV: Mikel Torres, Javier Hurtado, Denis Itxaso, Susana Garcia Chueca o María Jesús San Jose.

El PSPV ha analizado la debacle extremeña con preocupación, aunque tratando de situar el foco sobre la dependencia que el PP tiene de Vox y aferrándose al contexto particular valenciano: la terrible dana de octubre de 2024. Desde hace meses, antes incluso de la dimisión de Carlos Mazón, el partido protagoniza una campaña para pedir elecciones anticipadas, una reivindicación que ha quedado desinflada tras la sucesión pilotada por la dirección nacional del PP y que ha situado en el Palau de la Generalitat a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president.

El Estatut valenciano habilita al jefe del Consell para apretar el botón del adelanto electoral, pero todo indica que agotará el ciclo hasta mayo de 2027 porque necesita tiempo para consolidar sus opciones. Y los socialistas asumen que toca cambiar el paso.

Sanchistas y críticos en el PSOE de la Comunidad Valenciana / .

Pese a los esfuerzos por centrar toda la atención en la cuestionada gestión de la catástrofe que realizó el Consell de Mazón, el PSPV tiene difícil desvincularse de la contienda nacional. La segunda federación en número de militantes es 'sanchista' de primer grado. Al frente, como secretaria general, aparece Diana Morant, con asiento en el Consejo de Ministros como titular de Ciencia. Junto a ella, desde hace un año emerge como referente Pilar Bernabé, candidata a la alcaldía de Valencia y atada también a Sánchez como delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad de la ejecutiva federal, donde otra valenciana, Rebeca Torró, es la secretaria de Organización. En pocos años, la federación valenciana ha virado desde posiciones 'rebeldes' con Ferraz (Ximo Puig respaldó en su día a Susana Díaz) a ser una de las más nítidamente afines al presidente del Gobierno e ignorando la figura de José Luis Ábalos en su federación.

El PSdeG es sinónimo de tensiones y lucha soterrada. El regreso a la primera línea política, y al frente del partido, no le ha sentado bien a José Ramón Gómez Besteiro. Una investigación judicial abierta a raíz de una denuncia anónima impulsada por el PP le obligó a dimitir como líder del partido en 2016. Ocho años pasó en el ostracismo hasta que, archivadas todas las imputaciones al no hallarse el menor indicio de criminalidad, volvió a asumir responsabilidades políticas de la mano de Sánchez, que lo recuperó para la causa y acabó como candidato a la Xunta en las elecciones de 2024. Pese a que pasó de 14 a 9 diputados, terminó como secretario general.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Galicia / .

Si hay algo que puede definir al partido en Galicia, es su capacidad sin fin para autoinfligirse daño, con el exsecretario general Gonzalo Caballero arremetiendo en público contra la actual dirección y otras facciones haciendo lo mismo, aunque soterradamente. Todo ello dio origen a la explosión interna, hace algo más de dos semanas, con la denuncia por acoso sexual contra José Tomé, y luego otras más por acoso laboral contra el alcalde de Barbadás (Ourense) y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (miembro de la ejecutiva federal), todas ellas por el canal interno del PSOE, lo que refleja que bajo las siglas reina una guerra fratricida protagonizada por diversas corrientes. La tranquilidad y un liderazgo sólido no riman con PSOE gallego.

Y todavía tiene dos años más por delante para desangrarse, ya que las elecciones no tocan hasta 2028. Y nadie, al menos de momento, se postula como alternativa para llevar las riendas, si Besteiro no llega a la cita con las urnas.

Desde que, hace un año, Óscar López fue aupado por Sánchez a la secretaría general del PSOE-M tras la abrupta salida de Juan Lobato, en la dirección del partido se impone la corriente del alineamiento con Moncloa y Ferraz. De hecho, no consideran que el presidente del Gobierno tenga un efecto desmovilizador entre su electorado, sino al contrario, y se utiliza para ello el argumento de lo que ocurrió en 2023, cuando en las autonómicas de mayo obtuvieron algo más de 600.000 votos; y en las generales de julio, un millón. “Las elecciones de otras comunidades las leemos en sus propios contextos territoriales", transmiten fuentes socialistas a tenor de los resultados extremeños. "El contexto de Madrid es otro, con más de 30 años de gobiernos del PP y un proyecto ya agotado que deteriora los servicios públicos. El de Óscar López es un proyecto consolidado y con proyección".

Sanchistas y críticos en el PSOE de la Comunidad de Madrid / .

Frente a las dudas que trata de esparcir el PP madrileño, López asegura que será candidato en las autonómicas que, teóricamente, se celebrarán en 2027 si así lo dictaminan las primarias internas, en las que cuenta con la bendición de la estructura federal. En su contra puede jugar cierta desconexión de los asuntos regionales. Más allá de las obligaciones que le impone la cartera de ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y pese a su papel de confrontación con Isabel Díaz Ayuso en los medios, no tiene asiento en la Asamblea de Madrid, por lo que no debate directamente con ella. Esa función le corresponde a Mar Espinar, quien siempre se ha definido como mujer leal a las siglas, y que asume por ello abiertamente que su función ahora es ser la voz de López en el Parlamento regional.

La formación tiene algunos alcaldes y alcaldesas con el suficiente ascendente para poder alzar la voz, singularmente Candelaria Testa (Alcorcón), Sara Hernández (Getafe), Javier Ayala (Fuenlabrada) y Ramón Jurado (Parla). Entretanto, deberá dilucidarse quién será el cartel electoral para la alcaldía de Madrid tras la derrota en 2023 de otra exministra de Sánchez, Reyes Maroto, y qué papel termina por desempeñar una figura también vinculada al entorno de Moncloa, y en concreto al ministro Félix Bolaños: el delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, quien busca foco en la confrontación con Ayuso y con el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

En la Región de Murcia, el PSOE está liderado por el Francisco Lucas, exdiputado del Congreso y delegado del Gobierno. Aunque las primarias estuvieron reñidas, el otro candidato acabó dando un paso al lado y, en la actualidad, no hay nadie que pueda hacerle sombra.

Lucas, que forma parte de la ejecutiva federal como secretario de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos, es un hombre de la órbita de Sánchez, aunque en los últimos meses está intentando reclamar medidas en favor de la región, como la reforma del sistema de financiación autonómica y la defensa del trasvase Tajo-Segura.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Murcia / .

El PSOE lleva 30 años alejado del poder en Murcia y, según las últimas encuestas, seguirá así por más tiempo. De hecho, hasta tres sondeos distintos apuntan al 'sorpasso' de Vox, por lo que los socialistas dejarían así de ser la principal fuerza de la oposición. No obstante, Lucas destaca que mantendría el mismo número de escaños "en un contexto nacional desfavorable para el PSOE", convirtiéndose así en una "excepción" en España.

Tras las dificultades propias de perder el Gobierno regional en 2023, la federación que ahora encabeza el exalcalde Javier García está "tranquila y unida", incluso "mucho mejor" que cuando estaba en el Ejecutivo riojano la socialista Concha Andreu, según sostienen fuentes de este partido en La Rioja.

Sanchistas y críticos en el PSOE de La Rioja / .

Aunque "preocupados por el contexto nacional", no hay cuestionamiento a la figura de Sánchez, aunque potencian mantener un "perfil propio" pese a ser una federación "pequeña", y de ahí la denuncia tras los últimos escándalos de que "en el PSOE no puede haber ni machistas ni babosos".

El PSOE de Canarias es 'sanchista' hasta la médula, no en vano, su máximo dirigente es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una de las personas bendecidas por el secretario general e inquilino de Moncloa.

Sin oposición interna y con el añadido de que el espacio a su izquierda es inexistente, Torres es el indiscutible candidato para los comicios de mayo de 2027. Ni la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra de Sanidad, Carolina Darias, ni la exsenadora y exvicepresidenta del Gobierno canario (2015-2016), Patricia Hernández, son una alternativa a Torres, que ha pergeñado una dirección regional a su imagen y semejanza y sin críticos a su persona, dejando atrás los momentos convulsos que los socialistas vivieron en 2016, cuando el partido quedó en manos de una gestora por la dimisión de José Miguel Pérez como secretario general.

Sanchistas y críticos en el PSOE de Canarias / .

Sebastián Franquis, secretario general del PSOE grancanario y portavoz del grupo parlamentario en la Cámara regional ha sido claro: "Más allá de posibles intereses externos, internamente en el partido no se plantea, ni se va a plantear, su sustitución en la secretaría general". Y, por si no queda claro, la secretaria de Organización, Nira Fierro, lo remacha cada vez que tiene ocasión: "Tenemos el mejor líder y el mejor candidato, y vamos a ganar las elecciones".

Pero si un territorio socialista se ha visto sacudido como ningún otro por el impacto del caso Koldo, ese ha sido Navarra y el PSN de María Chivite, quien además ostenta el Gobierno foral. Aclamada y reelegida como líder en marzo de 2025, apenas tres meses después perdía a su mentor político, el navarro Santos Cerdán, y a su mano derecha en el partido, Ramón Alzórriz, porque su mujer había trabajado en Servinabar, la empresa epicentro de la trama corrupta.

Las investigaciones sobre los tejemanejes en Navarra de Cerdán y Koldo García (el conseguidor de la red impulsó su carrera política en la comunidad, donde empezó como concejal) han lastrado la gestión y la reputación de Chivite, que hasta ahora presumía de que un Gobierno tripartito no está reñido con la estabilidad. La presidenta ha asegurado sentirse "traicionada" y ha puesto en marcha medidas de transparencia para tratar de atajar una crisis que puede afectar a su liderazgo, aunque con el PSN medio descabezado, tampoco se atisba una figura que pueda hacerle sombra.