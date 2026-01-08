Las exigencias de la oposición y los aliados complican los planes de Sánchez para reformar la financiación autonómica

Pedro Sánchez quiere empezar el año tapando las grietas que surgieron en el bloque de la investidura a raiz de los presuntos casos de acoso sexual en el seno del PSOE. En este intento, el presidente del Gobierno se reunirá este jueves con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para afianzar el apoyo de uno de sus socios más fiables. El presidente de los republicanos catalanes anunció en una entrevista a EL PERIÓDICO que pondrá sobre la mesa la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y que este respete el principio de ordinalidad. Unas exigencias que Sánchez deberá cuadrar con las del resto de sus aliados y las del PP, principal partido que controla las comunidades autónomas, si quiere tener éxito. Pero, ¿qué pide cada uno?

Si algo ha dejado claro el PP es que no está a favor de que el Gobierno de Sánchez negocie el sistema de financiación autonómica -caducado desde hace 12 años- de manera bilateral con ningún partido, como ocurrirá este jueves en la Moncloa. Los populares exigen conversaciones multilaterales, aunque no terminan de aclarar cuál es su propuesta.

El PP controla actualmente 11 comunidades autónomas, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Varios de estos territorios exigen que el futuro sistema tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población, otras el Producto Interior Bruto (PIB) o la insularidad. Unas diferencias que la dirección nacional del partido aún no ha armonizado en una propuesta concreta.

Vox plantea, directamente, acabar con el sistema de financiación autonómico. El pasado verano, la formación de Santiago Abascal presentó en todos los parlamentos autonómicos una iniciativa en la que rechazaba cualquier reforma del modelo actual y pedía "implantar una visión nacional de la acción política y administrativa". En esta línea, el partido defendió un sistema "basado en la solidaridad y la garantía de la prestación de servicios públicos de calidad; la urgencia de reducir el gasto público ineficaz que permita una bajada masiva de impuestos y la recuperación de competencias por parte del Estado". Sin embargo, no explicó qué criterios seguiría.

Sánchez tampoco puede contar con el apoyo de Sumar, por mucho que forme parte del Gobierno de coalición. Pese a que Yolanda Díaz y En Comú Podem respaldan el pacto que cerró ERC de una financiación singular para Catalunya, hay partidos dentro de Sumar que han mostrado su rechazo de plano, al punto de amenazar con votar en contra. Los diputados de Compromís, Alberto Ibáñez y Águeda Mico -integrada en el grupo Mixto-, exigen que se corrija la "infrafinanciación" de la Comunitat Valenciana y el parlamentario de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, hace lo propio con su territorio.

Los posconvergentes tienen claro que Catalunya no puede ocupar un lugar "singular" dentro del sistema de financiación autonómico, sino que debe tener garantizado un concierto económico propio, al estilo del País Vasco y Navarra. La presidenta del grupo parlamentario en el Parlament, Mònica Sales, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, han exigido a Junqueras que sea esta posición la que defienda en su reunión con Sánchez. "No entendemos que se negocie menos que eso", ha dejado claro Nogueras.

EH Bildu y PNV se presentan a las elecciones en el País Vasco y Navarra, dos territorios que gozan de un concierto económico propio, por lo que el sistema de financiación autonómica no les afecta. Esto hace más sencillo que den el visto bueno a una propuesta negociada por el Gobierno. Fuentes de EH Bildu aseguran que "ven bien" las decisiones que puedan adoptar "otras instituciones" sobre este asunto y el PNV ya aplaudió el acuerdo entre ERC y el Gobierno para una "financiación singular" para Catalunya.

Podemos no ve mal el pacto con ERC, pero lleva meses defendiendo que hay que esperar a ver la letra pequeña antes de poder adoptar una posición clara. Sobre todo, desde el partido señalan la necesidad de que se cumpla el principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas.

Mucho más exigente es el BNG que, directamente, pide un concierto económico para Galicia y poder tener la llave de la caja. Además, fuentes de la formación recuerdan que en el acuerdo de investidura que firmaron con Sánchez se incluyó que cualquier cambio en el estatus político de Catalunya o Euskadi también debería afectar a Galicia, como tercera nacionalidad histórica.

Coalición Canaria, por su parte, reclama que el nuevo modelo garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos esenciales y que los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias queden totalmente al margen del sistema de financiación general.

