El Supremo acepta la renuncia del último abogado de Ábalos, pero le ordena asistir a la vista contra su prisión

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha aceptado la renuncia del último abogado del exministro José Luis Ábalos, pero, como fue él quien solicitó la celebración de una vista para oponerse a su entrada en prisión, le obliga a asistir para defender en persona los argumentos con los que pretendía convencer al tribunal de apelación del alto tribunal para revocar esa decisión.

La vista de apelación está prevista para el próximo día 15 y salvo que la defensa de Ábalos, ejercida hasta este jueves por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, renuncie a su celebración y así lo acordara la sala de apelación, tendrá que asistir a ella, ya que fue solicitada por él mismo y conoce mejor que nadie los argumentos que utilizó para intentar lograr la excarcelación del diputado suspendido de funciones.

