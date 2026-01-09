EEUU.- La mujer del asesor Stephen Miller publica un mapa de Groenlandia con la bandera de EEUU: "Pronto"
EP
El embajador danés pide respeto a la integridad territorial de su país
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La mujer del ultranacionalista asesor de la Casa Blanca Stephen Miller ha desatado un roce diplomático con Dinamarca al publicar en su cuenta de X un mapa de Groenlandia, territorio convertido en la ambición del presidente norteamericano, Donald Trump, con un mensaje amenazador: "Pronto" y bajo la bandera estadounidense.
Aunque ahora ha pasado a un segundo plano, Katie Miller ha desempeñado destacados roles durante el primer mandato de Trump, cuando llegó a actuar como directora de comunicación de la Vicepresidencia e incluso desempeñó el cargo de portavoz del antiguo Departamento de Eficiencia Gubernamental abanderado por el magnate Elon Musk.
El mensaje de Miller ha llegado justo después de la operación estadoundidense en Venezuela que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, interpretado como un ejemplo de la extremadamente agresiva política exterior norteamericana. En el caso de Groenlandia, por volver al tema, Trump ha nombrado recientemente a un enviado especial para la isla, que forma parte de Dinamarca, en un nuevo esfuerzo para hacerse con este estratégico territorio autónomo.
El embajador danés en EEUU, Jesper Moller Sorensen, ha protestado el mensaje de Katie Miller con un "amable recordatorio" sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca. "Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y Dinamarca", ha indicado el diplomático sobre el mapa publicado por Miller.
"Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico, y el Reino de Dinamarca ha intensificado significativamente sus esfuerzos de seguridad en el Ártico", ha añadido antes de apostillar que espera de EEUU, "el pleno respeto de la integridad territorial del Reino de Dinamarca".
