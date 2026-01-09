IU se planta ante el acuerdo con Junqueras sobre financiación: "No se puede financiar más a los más ricos"

El acuerdo alcanzado en Moncloa por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sobre financiación abre las primeras grietas dentro del propio Gobierno. Izquierda Unida, partido con cinco diputados en el grupo parlamentario de Sumar y con un representante en el Consejo de Ministros, ha avanzado su rechazo a uno de los puntos claves pactados con ERC, la introducción del principio de ordinalidad, para que las comunidades que más aporten al sistema reciban a su vez más financiación. Un principio que rechaza el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, también candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas.

"No compartimos el principio de ordinalidad", manifestó el dirigente andaluz, en declaraciones a medios de comunicación en Sevilla, después de recordar que la financiación autonómica se encamina a proveer los servicios públicos y "para financiar personas y no territorios". Maíllo matizó que "otra cosa es que se produzca como un criterio más, pero no como un principio que tenga que establecerse", defendió, contraviniendo el discurso del líder independentista.

El dirigente de IU apuntó a esta fórmula como una manera de "premiar" a Cataluña en detrimento de otras comunidades como Andalucía: "No podemos premiar según qué territorio porque tenga mayor capacidad tributaria". "Si hay más ricos en un territorio, eso no puede ser un objeto para financiar más esos territorios", defendió.

El candidato andaluz se opone así a uno de los puntos básicos acordados con Junqueras para el nuevo sistema de financiación, que presenta este viernes la ministra de Hacienda y también candidata andaluza del PSOE, María Jesús Montero. El líder de IU defendió que el partido siempre ha mantenido su apuesta por un "ese principio de solidaridad territorial y de equidad" en el sistema de financiación. "Si una persona está enferma de cáncer, la calidad de su servicio no puede estar determinada en función de dónde viva", abundó.

Además, Maíllo reclamó la continuidad de un "fondo de compensación" a los territorios infrafinanciados para garantizar la suficiencia económica, y reclamó que debe aumentar su cuantía, al tiempo en que avanzó que tendrán que "estudiar" la propuesta de Hacienda para marcar una postura definitiva.

