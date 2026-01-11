Feijóo agita el fantasma de una imputación de Sánchez al anunciar una reforma para investigar a los parlamentarios

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, clausuró este domingo junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la interparlamentaria de la formación celebrada durante todo el fin de semana en A Coruña, como puesta a punto de un año que comienza y que tiene, al menos, tres citas electorales en el calendario, las autonómicas en Aragón en febrero, en Castilla y León marzo y las de Andalucía probablemente en junio.

Como colofón a una cita en la que se acusó a Pedro Sánchez por parte de varios de los intervinientes de ser una "mala persona", como dijo la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o incluso el "capo de una organización criminal", como sostuvo en la jornada del sábado el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, Feijóo agitó de manera clara el fantasma de una eventual imputación en el Tribunal Supremo (TS) del presidente del Gobierno. Lo hizo al anunciar una reforma legal para modificar la figura del suplicatorio, el mecanismo por el que el Congreso de los Diputados permite investigar judicialmente a uno de sus miembros, como hizo por última vez hace justo un año en el caso del exministro y aún diputado José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional.

"La historia no amnistiará al sanchismo, y mi Gobierno tampoco", proclamó Feijóo ante los suyos. El líder de la oposición añadió, sin mencionar directamente a Sánchez, que "a estas alturas nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia, y eso no puede ser. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo, y por tanto en el archivo de ningún delito. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad", concluyó.

Fuentes de la dirección del PP explican que "vamos a reformar la ley en busca blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español por muy presidente del gobierno que sea". Ante la eventualidad de que la Cámara Baja denegase al TS, lo que supondría un choque casi sin precedentes entre el poder judicial y el poder legislativo, y según la ley actual, la causa en cuestión quedaría sobreseída para siempre. Lo que plantea Feijóo ahora no es negarle al Congreso la posibilidad de ejercer su soberanía para negar un suplicatorio, pero sí que una vez que el diputado en cuestión deje de serlo y pierda por tanto su condición de aforado, la causa se pueda retomar.

Los populares sostienen que se trata de una medida excepcional ante la actuación de un jefe del Ejecutivo que consideran que ha rebasado todos los límites, como también señaló el propio Feijóo, quien por ejemplo ya en septiembre planteó otra reforma, en este caso para que un presidente no puede prorrogar durante dos años consecutivos los Presupuestos Generales del Estado, como ya ha hecho Sánchez en la presente legislatura.

Financiación, Ucrania y Venezuela

Feijóo aseguró que la "regeneración democrática" es "nuestro primer compromiso", y el segundo la "vivir en un país seguro". Además, y veinticuatro horas antes de presidir en Barcelona la reunión semanal ordinaria de la dirección del PP, el líder de los populares volvió a arremeter en términos muy duros contra la propuesta de financiación autonómica realizada esta semana por el Gobierno, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles. Como ya anunció a puerta cerrada el sábado, el próximo domingo en Zaragoza se reunirán todos los presidentes autonómicos del partido, la mayoría de los de las regiones de régimen común, para abordar la cuestión específicamente con su jefe de filas orgánico.

“Que no nos vendan esto como una reparación para los catalanes. Esto es solo para seguir gobernando en Cataluña y España. El dinero de todos se reparte entre todos”, exclamó en su discurso, fuertemente ovacionado por un público compuesto por diputados, senadores, eurodiputados y parlamentarios autonómicos y provinciales del partido.

Feijóo tuvo también de referirse por primera vez al eventual envío de tropas españolas a Ucrania, una cuestión por la que Pedro Sánchez anunció esta misma semana que iniciaría una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios salvo con Vox, como es habitual. El presidente del PP ironizó: "Hombre, cuando les parece bien reaparece el Congreso de los Diputados. Esto está bien, ¿no?". Y añadió acerca del conflicto del que este año se cumplirán cuatro años que "el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa. Pero con la misma contundencia digo que no está con un gobierno mentiroso y tramposo", sentenció.

En la misma línea, reclamó al Ejecutivo que explique, incluso "euro a euro" lo que supondría una operación hablada por los líderes europeos el pasado martes en París, pero sin la concreción incluso de si esa misión de paz sería bajo el paraguas de la ONU, de la OTAN o bajo alguna otra fórmula. "Sin eufemismos, sin ambigüedades. Sin trampas semánticas. Y no una operación puntual, sino la política de defensa en su conjunto. ¿Cuánto vamos a gastar en defensa? ¿Cuántos años tenemos que hacerlo? ¿De dónde lo van a sacar? ¿Si no tienen presupuestos, para qué conceptos y para qué empresas? Que lo expliquen todo", se explayó Feijóo.

Cuando se cumple una semana se la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo a una prisión en Nueva York, Feijóo se refirió a la situación en Venezuela, pero tampoco ocupó un lugar central de su discurso. Tras hacer algunas referencias a la fuerte inmigración gallega en ese y otros países de Latinoamérica, el líder de los conservadores lanzó un grito de "ánimo" a varios simpatizantes que se encontraban en el auditorio y que blandieron banderas de su país, siempre muy presentes en los actos del PP.

Feijóo lanzó un mensaje de esperanza a la oposición venezolana, cuando aseguró que "estamos esperanzados, porque podemos estar un poco más cerca de la democracia, en el principio del fin de una dictadura tramposa, criminal y miserable", aunque advirtió de que "eso no se desmonta en un día", y dejó claro que "el trabajo no ha terminado hasta que todos los presos políticos sean liberados", los desterrados vuelvan a su país y "el pueblo venezolano sea dueño de su destino". Además, se refirió a quienes "conchabearon con el régimen chavista", para advertirles de que "no hay lavado de cara que blanquee tanta indignidad".