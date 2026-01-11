Jordi Sevilla lanza este lunes un manifiesto para abrir un "debate interno" sobre el futuro PSOE

El exministro socialista Jordi Sevilla lanzará este lunes un manifiesto para abrir un "debate interno" sobre el futuro del PSOE. Según ha explicado él mismo a través de las redes sociales, el objetivo de este proyecto es "provocar un cambio de rumbo en la política de alianzas" del partido. Los impulsores de la iniciativa consideran que el PSOE ha perdido centralidad en los últimos años cuando ha tejido alianzas con partidos como Podemos, Sumar, Junts, ERC o Bildu.

No será una presentación convencional, es decir, a través de la convocatoria de un acto, sino que el foco de atención estará en las redes. Sobre las 10.00 horas, en los perfiles de X, LinkedIn e Instagram del exministro, se hará público un vídeo de Sevilla acompañado con compañeros del partido que lo apoyan, de los que no han transcendido los nombres. Desde allí harán un llamamiento a que se sumen más personas para generar un "efecto bola de nieve".

Sevilla, que fue ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y asesor en Moncloa con Felipe González, busca "movilizar consciencias" en el seno de la formación. A su juicio, el PSOE ha desatendido en los últimos años algunos de sus principios básicos. "Queremos regresar a la socialdemocracia con aspiraciones de redistribuir la renta y generar apoyos sociales mayoritarios", ha explicado. El manifiesto se llamará 'Socialdemocracia XXI'.

El exministro y Sánchez se conocen desde hace 25 años, cuando el primero estaba en la ejecutiva del partido y el actual presidente entró a trabajar en Ferraz como economista. En 2015, Sánchez contó con Sevilla para preparar el programa electoral. Esta proximidad se fue diluyendo con el tiempo, entre otras cuestiones porque en los últimos años el exministro se ha mostrado crítico con el presidente. Llegó a pedirle que diera por acabada la actual legislatura para "volver a las urnas".

En una entrevista reciente en 'Un café en las alturas', formato de PRENSA IBÉRICA, expuso que el primer momento de ruptura con Sánchez fue cuando se abrazó con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, en las negociaciones de 2019 para formar un gobierno de coalición. "Allí rompe los pactos transversales y con la otra España, con la que tenemos que convivir y trabajar, y se abraza al populismo de Podemos", lamenta. Ahí empieza, según él, un "proceso de 'podemización' muy importante" de su partido.

Contra el "cesarismo" de Sánchez

Otro de los grandes momentos de incomodidad de Sevilla llega en la última investidura, cuando Sánchez forma gobierno con Sumar y es investido gracias a los votos de Junts. "Yo soy un socialdemócrata de toda la vida y no tengo nada que ver con Podemos, ni con Sumar, ni con Junts", explica ahora. Según él, el gran riesgo de España no es que se rompa territorialmente, sino "socialmente" por las "brechas de desigualdad" entre los ciudadanos. Esto es lo que considera que su partido está desatendiendo.

En esa entrevista ya se mostró muy crítico con Sánchez, al que acusó de haber sometido al PSOE a un "cesarismo" que no había tenido nunca. Su opinión es que el partido socialista se ha convertido en "un club de fans" de un secretario general -Sánchez- que "lo decide todo" y que "no tiene contrapesos internos" ni en el Comité Federal, ni el Comité Ejecutivo ni las federaciones. Esto es lo que intentará empezar a cambiar a partir de este lunes con su manifiesto.