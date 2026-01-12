El careo Pradas-Cuenca que intenta aclarar si el jefe de gabinete retrasó el Es Alert: "Salo, de confinar nada"

La investigación de la causa de la dana vive hoy una jornada intensa de máxima expectación. El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acoge el careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca. Un cara a cara que se plantea para intentar intentar aclarar cómo pudieron influir en la toma de decisiones de la tarde del 29 de octubre de 2024 los mensajes que envió José Manuel Cuenca a Salomé Pradas.

La Asociacion de víctimas mortales de la dana ha convocado por este motivo una concentración ante el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe que causó 230 fallecidos. La concentración está convocada a las 9.00 horas ante el juzgado de Catarroja por las asociaciones de víctimas, acompañadas por los colectivos que dan apoyo a las protestas de los familiares de las víctimas mortales, según ha divulgado la entidad.

Mensajes revelados trece meses después

"Salo, de confinar nada, por favor"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé ]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che". Pero también si estas "órdenes" que transmitía Cuenca lo hacía por boca de Mazón o motu proprio (algo que ya negó en sus dos declaraciones ante la jueza). También, si es cierto, como declaró Salomé Pradas en el programa "Salvados" de La Sexta, Cuenca transmitió a Pradas que no molestara a Mazón durante la tarde del 29 de octubre. Una tarde con una extensa sobremesa que Carlos Mazón pasó en el restaurante El Ventorro, con la periodista Maribel Vilaplana.

Cuenca afronta su tercera comparecencia judicial en una situación mucho más delicada que la primera que realizó el 26 de noviembre. No solo por los mensajes con Pradas que la exconsellera hizo públicos el 5 de diciembre, y que evidenciaron agudas contradicciones en la declaración del exjefe de gabinete y provocaron su segunda comparecencia en el juzgado de la dana el 12 de diciembre.

Si no también por el desmentido en toda regla de la Abogacía de la Generalitat a la excusa ofrecida por Cuenca para justificar los mensajes a la entonces consellera y mando único de la emergencia: "Salo, de confinar nada, por favor". En su segunda declaración, el jefe de gabinete de Mazón aseguró que estos mensajes estaban "descontextualizados" porque él no propuso medidas a la consellera sino que "expresé dudas jurídicas" que se trasladaron a la Abogacía de la Generalitat durante la tarde de la dana.

Unas dudas sobre el posible confinamiento que tenía el jefe de gabinete de Mazón pero no la Abogacía de la Generalitat. Según un informe del Abogado General, Álvaro Martínez Ávila, aportado a la causa de la dana el pasado 26 de diciembre y notificado el 7 de enero a las partes, desde la Abogacía se informó verbalmente que "un eventual confinamiento tendría soporte jurídico".

Antes incluso de conocer este informe de la Abogacía de la Generalitat, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ya señaló que "la aportación por la representación de la investigada Salomé Pradas de un acta notarial en la que constan una serie de mensajes de whatsapp que se cruzó con el señor Cuenca, y la segunda declaración de este último en la que se da un sentido claramente distinto al contenido de estos, de los que se dice “descontextualizados”, e igualmente las manifestaciones públicas de la Sra. Pradas sobre si debía molestar o no al President [de la Generalitat], exige la celebración de un careo entre la investigada y el testigo".

Como admitió la jueza en su resolución, "el careo como elemento probatorio posee un carácter excepcional, pero ha de tenerse en cuenta igualmente que la versión de los hechos que proporciona la investigada [Salomé Pradas] no puede ser una amalgama entre la declaración judicial, en la que contestó exclusivamente a las preguntas de su letrado, unas declaraciones públicas (la entrevista en la Sexta], sin asistencia letrada, y ya más recientemente la declaración en una comisión de investigación en la que osciló entre declarar o no, pese a que se acogió inicialmente a su derecho a no declarar".

Careo al amparo de la decisión de la Audiencia de València

“Dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación”, precisó la magistrada al acordar el carei. Una diligencia solicitada al amparo de lo que autorizó la sección segunda de la Audiencia de Valencia que, recuerda, "ya estableció en un auto que el entonces jefe del Consell ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana” y “puede impartir instrucciones a los miembros del Consell”, conforme al artículo 12 de la Ley 5/1983.

Careo solicitado por ACPV que representa el abogado Manolo Mata

El careo lo solicitó Acció Cultural del País Valencià (ACPV), representada por el abogado Manolo Mata que también representa a una persona lesionada en la dana, señalaba en su escrito que "las declaraciones prestadas por el testigo José Manuel Cuenca, que ostentó la secretaría autonómica como director del gabinete del President de la Generalitat, se constata la existencia de graves inexactitudes por lo que es esencial llevar a cabo determinadas diligencias que contribuyan a esclarecer elementos esenciales de la gestión de la emergencia sometida a la investigación judicial por la dana del 29 de octubre de 2025".

Contradicciones con las declaraciones de Pradas

De las diversas contradicciones, para esta acusación es "especialmente relevante la contradicción, evidenciada tras la declaración testifical contradiciendo las tajantes manifestaciones públicas de la entonces Consellera de Justicia e Interior, la investigada Salomé Pradas, respecto a que por parte del testigo se le comunicó que no debía molestar al presidente debiendo canalizar toda la información que le quisiera trasladar a éste se efectuara a través de su persona".

El careo es voluntario para las personas investigadas

El careo está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal para el caso que dos testigos o dos acusados se contradigan entre sí. Aunque al solicitarlo, el abogado Manolo Mata apuntó que "es evidente que este careo, obligatorio para el testigo, no lo es para una investigada por lo que hasta su celebración no se sabrá si va a participar o no en el mismo". Pradas confirmó que aceptaba participar, por lo que hoy estará asesorada por su abogado, Eduardo de Urbano, debido a su condición de investigada en esta causa. No sucederá lo mismo con José Manuel Cuenca que, al ser testigo, no puede estar asistido por abogado y, por tanto está obligado a decir verdad.

