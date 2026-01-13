España convoca al embajador de Irán por la matanza de manifestantes y este dice que "respetan la libertad de protesta"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este martes al embajador iraní en España Reza Zabib, para trasladarle su "enérgica repulsa y condena" a la represión popular ante las manifestaciones del pueblo iraní.

"Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet, y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. El ministro le ha pedido que cesen las "detenciones arbitrarias". Tal y como explicó a este diario la activista Farib Ehsan, de la organización de derechos humanos de los iraníes en el exilio en España, hay una honda preocupación por las ejecuciones de los miles de personas detenidas.

Respuesta del embajador iraní

El citado embajador ha emitido un comunicado de prensa tras la reunión en el que explica que ha acudido al Ministerio "tras una solicitud cursada el 8 de enero para explicar los acontecimientos” en Irán. Según la nota, el embajador ha escuchado el punto de vista de la parte española y ha respondido que Irán "reconoce el derecho a la protesta y la libertad de expresión", algo que, dice, se habría reiterado en las últimas dos semanas “a los más altos niveles”.

Las protestas comenzaron el pasado 28 de diciembre en el bazar de Teherán, donde los pequeños comerciantes o "bazaristas" protestaron por el hundimiento de la moneda iraní, el rial, frente al dólar, lo que hacía prohibitiva la importación de productos como los teléfonos móviles para después venderlos; se propagaron por la insatisfacción de las clases populares en decenas de ciudades con la rampante inflación, de cerca del 70%. El pasado jueves explotaron por completo, y hubo vandalismo y enfrentamientos violentos con la policía. La represión posterior de la Guardia Revolucionaria y otras fuerzas del orden ha acabado con la vida de más de 2.000 personas, entre manifestantes, en su mayoría, y miembros de las fuerzas de seguridad.

Según el embajador iraní, "los episodios de los días 8 a 10 de enero (la parte más intensas de las protestas) se debieron a la violencia de “grupos terroristas” que, según su versión, se habrían aprovechado de las protestas civiles. Ha recalcado que, aunque el Estado facilitaría el ejercicio del derecho a expresarse y garantizaría la seguridad de la población, no permitirá la violencia ni la destrucción de bienes públicos.

"Manifestantes pacíficos"

El Gobierno de España emitió ayer un comunicado de "condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán". Exige a las autoridades del país que "se respete y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica"."

El Gobierno de España reclama a las autoridades de Irán que se levanten de manera inmediata todas las restricciones a las comunicaciones y se ponga fin a las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos", pide el Ministerio.

Según la organización Irán Human Rights, una ONG de iraníes en el exilio en Noruega, la lista de fallecidos incluye ya cerca de 600 manifestantes y alrededor de 85 miembros de las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por el alza de los precios y la caída del valor de la moneda iraní, el rial, frente al dólar. Los "bazaristas", comerciantes del bazar de Teherán, fueron los primeros en salir a las calles, pero pronto se les sumaron manifestantes pro democracia o contra la represión religiosa de la teocracia dirigida por los ayatolás. Ha habido revueltas en decenas de ciudades de casi todas las regiones del país persa.