Gobierno
El Gobierno envía al Congreso la ley del Derecho de Rectificación: "La gravedad de bulos que sufrimos es cada vez mayor"
El objetivo de la norma es garantizar el ejercicio de este derecho a los ciudadanos que se vean afectados por bulos e incluye, por primera vez, a los 'influencers'
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que sustituye a una norma del año 1984 y que deriva del 'Plan de Acción por la Democracia'. El objetivo es garantizar el ejercicio de este derecho a los ciudadanos que se vean afectados por bulos e incluye, por primera vez, a los 'influencers'.
Según ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el derecho a la rectificación se configura "como un instrumento esencial en lo que ha de ser ese derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz".
Bolaños ha indicado que en estos más de 40 años de vigencia de la ley el ecosistema mediático, el derecho a la información, el acceso a la información de la ciudadanía ha cambiado "sustancialmente". "Creo que la frecuencia, también la gravedad, de los bulos y de las mentiras que, en ocasiones, sufrimos es cada vez mayor", ha manifestado.
Entre las principales novedades se halla que con la nueva ley los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales como en digitales y plataformas en línea.
En el caso de las redes sociales, aplica a lo que la ley denomina usuarios "de especial relevancia" por su número de seguidores, los denominados 'influencers'. En concreto, serán objeto de esta norma quienes tienen 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias.
Incluye a plataformas e influencers
Con esta reforma, los medios digitales y también los 'influencers' deberán establecer un mecanismo accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.
Respecto al plazo para presentar la solicitud, se establece que sea de 10 días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales y de 20 días si ha sido en medios digitales o en cuentas de 'influencers'.
