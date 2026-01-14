Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta en la Asamblea, no irá al Senado y se aparta de la vida política

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura hasta su dimisión tras la caída de escaños del partido en las elecciones del 21 de diciembre, ha comunicado su decisión de renunciar también al acta de diputado a la Asamblea de Extremadura. Afirma que da un paso al lado para preservar su dignidad y recuperar la serenidad.

Además, anuncia que no va a ser Senador autonómico y que se aparta de la política activa.

Así, ha comunicado este miércoles a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura su renuncia a tomar posesión como diputado en la Asamblea regional, una decisión que ha hecho pública mediante un comunicado personal difundido en redes sociales y que se produce semanas después de dejar la Secretaría General del partido en la comunidad.

En el texto, Gallardo ha explicado que la decisión no responde a un arrebato ni a una circunstancia puntual, sino que es el resultado de una “reflexión larga, serena y profundamente personal”, iniciada tras su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura.

Una reflexión tras dejar la Secretaría General

Según ha relatado, desde que abandonó la dirección regional del partido optó por dar “un paso atrás” y apartarse del foco mediático para analizar con calma su situación personal, familiar y política. En ese periodo, ha señalado que ese silencio voluntario le permitió valorar qué era lo mejor no solo para él, sino también para su familia y para las personas que confiaron en su proyecto político.

Gallardo ha afirmado que sus hijos han sido quienes más han sufrido las consecuencias de esta situación y ha subrayado que su decisión también tiene en cuenta ese ámbito personal, además del político.

Renuncia al acta y comunicación al partido

Tras ese tiempo de reflexión, Gallardo ha señalado que tomó la decisión de renunciar a tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura, una determinación que ha comunicado formalmente a la Comisión Gestora del PSOE regional en la mañana de este miércoles.

El dirigente socialista ha indicado que lo hace “con plena convicción” y con la tranquilidad de saber que se trata de la decisión correcta en este momento de su vida, priorizando la serenidad personal frente a la continuidad en la política institucional.

El proceso judicial como prioridad

En su comunicado, Gallardo ha insistido en que su prioridad pasa ahora por afrontar el proceso judicial abierto y defender su honor y su dignidad “con firmeza y serenidad”. En este sentido, ha reclamado celeridad judicial y ha expresado su deseo de que el caso se juzgue en los plazos ya fijados por la Audiencia Provincial, sin dilaciones.

Asimismo, ha asegurado que nunca ha buscado privilegios, atajos ni protección política y que confía en la justicia para cerrar esta etapa “con la verdad por delante”, tal y como ha manifestado en su escrito.

Respuesta a rumores y desinformaciones

Gallardo ha señalado también que su decisión pretende poner fin a los “bulos y desinformaciones” que, según ha afirmado, le situaban en el Senado con el objetivo de beneficiarse de un supuesto aforamiento. Al respecto, ha negado haber buscado o deseado esa circunstancia, tanto ahora como en el pasado.

En el comunicado, ha sostenido que quienes difundieron esa posibilidad lo hicieron de manera consciente, contribuyendo a generar confusión y a alimentar un juicio mediático en torno a su persona.

Trayectoria política y desgaste personal

El exsecretario general socialista ha repasado su trayectoria política, que ha desarrollado durante años en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Diputación de Badajoz y, en los últimos meses, al frente del PSOE de Extremadura. Ha señalado que siempre actuó desde la convicción en el servicio público y en un proyecto colectivo.

No obstante, ha reconocido que esa dedicación absoluta le llevó a relegar el cuidado personal y la defensa de su imagen pública frente a lo que ha descrito como un proceso de “deshumanización” y desgaste personal y político.

Un punto y aparte en la política activa

Finalmente, Gallardo ha subrayado que su decisión de apartarse de la política activa no supone un adiós definitivo, sino “un punto y aparte”. Ha afirmado que seguirá a disposición de su partido cuando así se lo soliciten y ha reiterado su compromiso con los valores del PSOE y con Extremadura.

El dirigente ha concluido su comunicado señalando que da este paso al lado para preservar su dignidad y recuperar la serenidad necesaria para seguir adelante “con la conciencia tranquila”.

Entra Vergeles en la Asamblea

La renuncia de Miguel Ángel Gallardo a tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura posibilita la entrada en la Cámara autonómica de José María Vergeles, siguiente en la candidatura socialista por la provincia de Badajoz. El exconsejero de Sanidad ha ocupado el puesto número 11 en la lista del PSOE por Badajoz en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. En esos comicios, los socialistas han obtenido 10 parlamentarios por Badajoz y ocho por Cáceres.