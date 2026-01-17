Negociación en marcha
El PNV emplaza al Gobierno al cumplimiento del Estatuto de Gernika: "Es una deuda que tiene que saldar"
El partido del lehendakari Imanol Pradales considera insuficientes los traspasos acordados el viernes
EFE
La secretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Maitane Ipiñazar, ha emplazado al Gobierno español a materializar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika para su cumplimiento íntegro, por ser "una deuda que tiene que saldar".
En declaraciones realizadas en Bilbao, Ipiñazar ha valorado la firma este viernes del acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para el traspaso a Euskadi de los subsidios de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia). Ipiñazar ha incidido en la importancia de unos traspasos que otorgan "más autogobierno y bienestar para los vascos 46 años después de la aprobación del Estatuto".
Tras advertir que no ha sido fácil cerrar los acuerdos por las "resistencias" ofrecidas "a última hora" desde el Ejecutivo central, ha incidido en que "esto no ha finalizado". "Empezamos ya con las transferencias que quedan pendientes y emplazamos al Gobierno a cambiar la manera de negociar por no ser la adecuada", ha indicado.
Ha apostado así por una negociación "más ordenada" para culminar el cumplimiento íntegro de la carta autonómica, "una deuda que el Gobierno español tiene que saldar". Ipiñazar, que no ha querido fijar plazos para su culminación, ha abogado por trabajar "poco a poco" y que se cumpla lo acordado, dado que "todas las transferencias pendientes son prioritarias"
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
- El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
- El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
- Nos tendremos que mudar a un hotel
- El alcalde da un vuelco al sistema de limpieza de los colegios de Sevilla: empresas privadas en vez de funcionarios
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 16 de enero de 2026