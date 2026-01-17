Pruebas médicas
Salvador Illa, atendido en el hospital por una indisposición tras practicar deporte
El presidente catalán se encuentra "en buen estado" y se está valorando si el problema que padece deriva de una afectación muscular
Sara González
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha encontrado "indispuesto" este sábado tras practicar deporte, por lo que se le están practicando pruebas en un centro hospitalario. Según explican fuentes del Govern, se encuentra "en buen estado" y están valorando si padece una posible afectación muscular.
El dirigente corre habitualmente por las mañanas cuatro días a la semana y ha participado en medias maratones. De hecho, tenía en su agenda correr la Mitja Marató de Granollers este domingo, una competición en la que ya participó cuando era jefe de la oposición.
Precisamente este sábado, tras entrenar, ha visitado el Ayuntamiento de Ascó, donde posteriormente se ha inaugurado un complejo deportivo. Ya en ese acto institucional notaba un dolor en la pierna, por lo que al finalizar su agenda ha acudido a un centro hospitalario.
Illa empezó a hacerse 'runner' durante la pandemia cuando era ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, un hábito que ha mantenido en los últimos cinco años, también desde que es president, porque, asegura, le ayuda a "pensar".
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
- El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
- El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
- Nos tendremos que mudar a un hotel
- El alcalde da un vuelco al sistema de limpieza de los colegios de Sevilla: empresas privadas en vez de funcionarios
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 16 de enero de 2026