La única presa de la Generalitat valenciana no tenía activo el plan de emergencia el día de la dana tras 16 años de trámites

La presa de Buseo, la única de competencia autonómica en la Comunidad Valenciana, incumplía la normativa de seguridad el día de la dana del 29 de octubre de 2024. Aquella fatídica jornada, este embalse situado en el término municipal de Chera se desbordó provocando una avenida de la que Emergencias de la Generalitat no avisó a la población y que causó la muerte de un padre y su hijo que se encontraban en su casa de Sot de Chera, aguas abajo de la infraestructura hidráulica.

No era ni mucho menos la única que no tenía implementado su plan de emergencia el 29-O. De hecho, ninguna de las otras 19 presas en la Comunitat Valenciana (todas de titularidad estatal) lo tenía en vigor, según una respuesta del Gobierno al grupo popular en el Congreso registrada el 1 de octubre de 2025. Lo llamativo del caso de Buseo es que ese plan de seguridad, que el Consell está ultimando ahora, lleva en elaboración desde 2008, cerca de 18 años. El día de la dana hacía más de 16 años que habían comenzado los trámites.

Así consta en un informe aportado por la Conselleria de Agricultura a la jueza de la dana y notificado este viernes por el juzgado de Catarroja, que señala que ese plan "fue redactado en diciembre de 2008". Posteriormente, se presentó a la dirección general del Agua del ministerio en julio de 2010, que tras analizarlo planteó correcciones en 2013. No fue hasta 2020 cuando el Consell, entonces del Botànic, remitió esas modificaciones al Ejecutivo central.

Tras varias alegaciones de la Generalitat a nuevos reparos, en noviembre de 2022 se remitió el documento final al ministerio de Transición Ecológica y a inicios de 2023 se elevó definitivamente al Consejo Nacional de Protección Civil, que dio su visto bueno final unos meses después. Fuentes de la Conselleria de Agricultura destacan que disponen de plazo para tenerlo implementado hasta 2027, si bien remarcan que los trabajos de mejora están muy cerca de finalizar.

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones establece la obligatoriedad de que las presas clasificadas como 'A' o 'B' dispongan de estos protocolos de emergencia. En 2001, Buseo recibió la calificación A, la máxima, que se asigna a aquellas "cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes", según la propia normativa.

"No estaba implantado" el 29-O

El propio ingeniero de la presa, Alberto Canet, que el 29-O estuvo gestionando la infraestructura y que avisó a la Generalitat y a la CHJ de que la presa se iba a desbordar con una hora y media de antelación, confirmó en su declaración ante Nuria Ruiz Tobarra que ese plan de emergencia no estaba en vigor el día de la dana.

La transcripción de esa testifical ha sido notificada también este viernes, y en ella se constata que este responsable de Buseo aseguró ante la jueza que ese plan de emergencias "no estaba implantado en Buseo el día 29 de octubre de 2024, pero no sabe por qué".

Asimismo, señala que "la obligación de la implantanción" de esta normativa "corresponde al titular de la propiedad, que es la Generalitat Valenciana". En todo caso, aclara Canet que "desde que se aprueba el plan [en 2023] hasta la completa implantación hay un plazo de tiempo" y que "cree" que el 29-O "estaban dentro de ese plazo".

