Directo | Cónclave del PP en Zaragoza por la financiación autonómica: Núñez Feijóo y Azcón lideran la presentación de la propuesta popular

El Partido Popular y sus líderes autonómicos desdembarcan en masa este domingo en Zaragoza. La formación conservadora, capitaneada por Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón, apuesta por poner en el centro del debate político la reforma de la financiación autonómica presentada por María Jesús Montero. Un tema técnico para iniciar una precampaña hacia el 8 de febrero, cuando se celebren las primeras elecciones adelantadas de la historia de Aragón, a todavía cinco días del inicio oficial de la carrera hacia las urnas.

Más que un debate, una crítica conjunta. El poder territorial del PP, gobernando en la amplia mayoría de las comunidades autónomas, y el no a la propuesta del Gobierno central conocida el pasado viernes afianza una batalla total por el reparto de los recursos económicos de las autonomías en las próximas décadas. Montero abrió un debate, de la mano del independentismo catalán, y encendió la mecha que Azcón vio bien azuzar, con una llamada a todos sus compañeros a Zaragoza. El barón aragonés es, por circunstancias electorales, el foco popular para las próximas tres semanas.

La intención es salir del World Trade Center con una declaración común, después de una reunión de un par de horas entre todos los líderes conservadores. Complicado será poner de acuerdo intereses dispares como los de Madrid o Andalucía con territorios como Aragón o Galicia. Pero el PP tiene en su mano cerrar la primera semana de precampaña aragonesa con una imagen de unidad, frente a los roces que la financiación ya ha generado entre candidatos y secretarios generales socialistas y La Moncloa. No ha sido el caso de Pilar Alegría, que en una entrevista con este diario afirma que "la nueva financiación autonómica es buena para Aragón" y sigue alineada con las tesis de Pedro Sánchez.

La Declaración de Zaragoza no destripará hasta el extremo el plan popular para la financiación autonómica. La propuesta de Montero no saldrá adelante en el corto plazo, por los imposibles equilibrios en los que vive el Gobierno central. Por lo tanto, Nuñez Feijóo, Azcón y compañía apostarán por la imagen de unidad, por los mantras de la solidaridad y la igualdad entre territorios y por el rechazo al independentismo catalán. Los números, si hay que cuadrarlos, serán analizados más adelante.

Declaración del PP por la financiación autonómica

El debate de la nueva financiación autonómica es la primera bala de Jorge Azcón en el inicio de la precampaña. Lo dijo el pasado viernes, en su primera valoración sobre la propuesta de Montero: en la campaña del 8F se iba a hablar, y mucho, de financiación autonómica. Tanto quiere hacerlo Azcón que ha logrado traer hasta Zaragoza a toda la plana mayor conservadora. Este domingo, los barones populares y Alberto Núñez Feijóo firmarán la Declaración de Zaragoza, su propuesta para reformar el reparto de fondos.

En el cónclave, en el que intervendrán Núñez Feijóo, Azcón y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los populares presentarán un sistema que defienda "la igualdad", según avanzó el presidente aragonés. Preguntado por la posibilidad de llegar a acuerdos entre comunidades con prioridades tan distintas, Azcón afirmó el viernes que "por supuesto que sí" el PP puede emitir ese modelo conjunto.

Azcón esconde la obviedad que siempre ha marcado la financiación autonómica, que es un debate más de territorios que de partidos. Los criterios y ajustes que quieren Aragón, Galicia, Castilla y León o Extremadura no se parecen en nada a los de la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. Los primeros, juntos por la despoblación o la orografía, mientras que las otras prefieren el número de habitantes. Todos esos territorios, con intereses tan dispares, están hoy gobernados por el PP.

El presidente aragonés ha conseguido este sabado un primer guiño de Núñez Feijóo. Desde Lanave, donde el líder nacional del PP formuló varios compromisos en materia de infraestructuras, el gallego defendió la despoblación como variable correctora en la financiación autonómica. Desde hace algo más de un año, Azcón reclama al introducción de este factor en el reparto de fondos, al producir una merma de unos 100 millones de euros al año.

El debate no saldrá a la luz este domingo en el World Trade Center de la capital aragonesa, pero existirá. Sí emanará una Declaración de Zaragoza del PP. Casualmente, el segundo acuerdo entre comunidades con menor población para mejorar la financiación fue firmado en Zaragoza, para reformar la conocida como Declaración de Santiago. En ambas ocasiones, Javier Lambán fue el encargado de firmar en nombre de Aragón. Alberto Núñez Feijóo, hoy líder de un PP que tiene que cuadrar todas las sensibilidades, estampó su rúbrica en representación de Galicia.

Críticas a Pilar Alegría

El candidato del PP al Gobierno de Aragón y presidente autonómico, Jorge Azcón, calificó de "fervor incomprensible" la postura de Pilar Alegría (PSOE) sobre la reforma de la financiación autonómica presentada esta semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a pedir a Alegría que cambie su posición y se coloque junto a otros miembros del PSOE, críticos con el modelo nacido del pacto entre el Gobierno central y ERC. Azcón ha marcado su postura horas antes del cónclave que su partido celebra en Zaragoza, liderado por Alberto Núñez Feijóo y en el que actualizará su postura sobre la financiación autonómica.

Azcón, que atendió este sábado a los medios de comunicación antes de los actos del día de San Antón, ha criticado que Alegría mantenga que la nueva propuesta de reparto de fondos es "excepcionalmente buena" y ha recordado que "candidatos socialistas en otras comunidades se están rebelando contra un modelo que solamente piensa en los intereses de Pedro Sánchez y de los independentistas catalanes". El líder del PP ha pedido a Alegría que "deje de ser la portavoz de las mentiras" y comprenda "de verdad" lo que pasa en la comunidad.

El jefe conservador ha sido cuestionado por la petición de Alegría al PP de conocer qué pretenden hacer los barones populares con el aumento de las transferencias por parte del Ejecutivo central. Azcón ha contrapuesto los datos del ministerio, que señalan 630 millones de euros más para Aragón, con los de Fedea, que limitan el aumento a 265 millones: "Alegría lo que tiene que ver son los datos porque demuestran que no está diciendo la verdad". El líder del Ejecutivo aragonés ha defendido las subidas de su último Presupuesto en materia de servicios sociales y ha insistido en que su Gobierno autonómico "no hace recortes" y sí apuesta por "la ampliación del presupuesto y por más inversión".