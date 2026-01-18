Sondeo GESOP: El 55% de los españoles piden a Sánchez elecciones anticipadas

La pretensión de Pedro Sánchezde agotar la legislatura choca con una parte mayoritaria de los españoles. El escenario preferido por el 55,5% pasa por la convocatoria de elecciones anticipadas, frente a un 37,9% que es partidario de celebrarlas cuando corresponde, en 2027, según los resultados de la Encuesta Política de España del GESOP para Prensa Ibérica. La falta de Presupuestos, sin presentarse todavía en lo que va de legislatura, da cuenta de la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición en minoría, intensificada por las dudas de los socios tras los escándalos por presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE. Una coyuntura ante la que incluso uno de cada tres votantes del PSOE prefieren que se convoquen elecciones a agotar la legislatura.

La oposición viene reclamando desde hace meses elecciones anticipadas y el sondeo refleja que esta demanda es casi unánime entre los votantes de PP y Vox. Un arrollador 94,2% y un 92,7%, respectivamente, así lo manifiesta. Por el contrario, los votantes de los partidos del arco izquierdo muestran mayoritariamente su apoyo a que se agote la legislatura. La cifra más baja, aun suponiendo una mayoría holgada, se da entre quienes eligieron la papeleta del PSOE en las últimas elecciones (62,4%). Entre los votantes de Sumar este respaldo aumenta al 82,6%. Los más convencidos son los de EH Bildu (86,8%), seguidos de los de PNV (78,7%) y ERC (76,5%). En el caso de los votantes del BNG el porcentaje desciende hasta el 59,7%.

De entre las formaciones que facilitaron la investidura, solo los votantes de Junts están divididos entre ambas opciones. Después de que la formación liderada por Carles Puigdemont rompiese las relaciones con el Gobierno por incumplimiento de los compromisos adquiridos, quienes prefieren alargar la legislatura hasta el 2027 se reducen al 42,6%. Un porcentaje similar a los que consideran preferible adelantar las elecciones (40,8%). Las dudas entre los votantes de los posconvergentes se visibilizan en que hasta un 16,6% dice no saber por cuál de ambas opciones inclinarse.

La polarización ideológica se refleja así en la disyuntiva de adelantar o no las elecciones, con el 93,7% de quienes se declaran de derechas a favor de lo primero y el 77,9% de los que se declaran de izquierda a favor de lo segundo. Entre quienes se autoubican en el centroderecha hay también casi unanimidad (86,5%) en acortar la legislatura, mientras que los de centroizquierda tienen más dudas (un 39,1% a favor y un 54,9% en contra). Llama también la atención que entre los abstencionistas, aquellos que no fueron a votar en los últimos comicios generales, es mayoritaria la opción del adelanto electoral (69,5%).

Cataluña y Euskadi se desmarcan

Por territorios, Cataluña es la comunidad donde más apoyo registra la determinación del Gobierno de Pedro Sánchez de no convocar elecciones anticipadas. Se trata del 54,3% de los encuestados, frente a un 34,2%. Unos números casi idénticos a los que se registran en Euskadi (53,5% a favor de agotar la legislatura y 34,2% en contra), siendo ambas las únicas comunidades donde se da esta preferencia.

En el lado contrario, liderando la preferencia a convocar elecciones con hasta un 70,5%, se sitúan los ciudadanos de Castilla-La Mancha, donde gobierna con mayoría absoluta el socialista Emiliano García-Page. Este último se ha mostrado en ocasiones abiertamente partidario de ir a elecciones para no depender de los acuerdos con las formaciones independentistas. Esta misma semana reclamó sacar las urnas antes de aprobar el nuevo modelo de financiación propuesto por Hacienda al considerar que se trata de un “chantaje” por pactarse previamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Siguen esta clasificación los castellanoleoneses (65,2%), andaluces (63,3%) y valencianos (60,9%).

La brecha entre los partidarios de una y otra opción se reduce entre las mujeres a solo cinco puntos, frente a más de 30 entre los hombres. Así, un 43,4% de las mujeres son partidarias de agotar la legislatura frente a un 48,6% que pide adelantar elecciones. En el caso de los hombres, están a favor de no adelantar los comicios un 32% frente a un 62,8% que lo quiere.

Ficha técnica del sondeo -Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas. -Ámbito del estudio: España. -Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto. -Dimensión de la muestra: 1.002 entrevistas. -Tipo de muestreo: Proporcional por autonomías y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. -Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%. -Trabajo de campo: Del 12 al 15 de enero de 2026.

Suscríbete para seguir leyendo