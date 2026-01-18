Feijóo exige a Sánchez que deseche el modelo de financiación pactado con ERC y "reinicie" una negociación multilateral

Alberto Núñez Feijóo, arropado por todos los barones autonómicos del PP, ha querido dejarle claro a Pedro Sánchez que está dispuesto a sentarse a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. Ahora bien, empezando de cero. El líder de los populares, que ha descargado duras críticas contra el pacto que cerró el presidente del Gobierno con el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido al jefe del Ejecutivo que deseche esa propuesta y "reinicie" las conversaciones en los foros multilaterales que corresponden.

"Retire este proyecto, retire este sistema y nos ponemos a hablar", ha sentenciado Feijóo en un acto celebrado Zaragoza y donde todos los líderes autonómicos del PP han firmado una declaración en favor de la "igualdad de los españoles" a la hora del reparto de los recursos. Así, ha denunciado que Sánchez "se ha equivocado de interlocutor" y que ha impuesto a todas las comunidades "lo que ha negociado en secreto". No obstante, ha dado por hecho que el jefe del Ejecutivo no podrá dar marcha atrás porque eso supondría perder el respaldo de los independentistas y "caerse de su trono de la Moncloa".

Adelantándose al futuro, Feijóo ha vuelto a asegurar que, si llega al Gobierno, convocará la Conferencia de Presidentes en "el primer mes" para abordar la financiación autonómica, reactivará los grupos de trabajo técnico para elaborar una propuesta consistente y tendrá aprobado el nuevo modelo en un año. Y es que, el líder del PP tiene claro que los presidentes socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, Adrián Barbón y Emiliado García-Page, respectivamente, podrían firmar la declaración que han presentado este domingo: "Estamos de acuerdo en lo básico, en el fondo, en lo que no estamos de acuerdo es en que el separatismo imponga a todos lo que les interesa".

El "lugar" de los catalanes

Al margen de Barbón y de García-Page, ambos contrarios al nuevo modelo, Feijóo también ha aprovechado para intentar sembrar cizaña con el president de la Generalitat, Salvador Illa, tildando de "indignante" que quedara fuera del pacto entre Sánchez y Junqueras. En este sentido, el líder conservador ha denunciado que el modelo que presentó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una "transacción económica" con la que Sánchez solo busca "comprar el proyecto independentista para seguir en la Moncloa".

Catalunya ha estado presente más que nunca en el discurso de Feijóo. Primero ha mostrado su "apoyo firme a todos los catalanes", después les ha avisado de que están siendo "usados" por Sánchez y, por último, se ha lanzado a una crítica feroz contra el pacto entre el presidente del Gobierno y Junqueras. "¿Quién es Junqueras para decidir los recursos que deben recibir los ciudadanos de Aragón, de Andalucía, de Castilla y León...? [...] La conclusión, ¿cuál es? Que un inhabilitado por malversar fondos públicos que no gobierna en ninguna comunidad acaba de ser nombrado ministro de Hacienda del Gobierno de España", ha sentenciado.

A renglón seguido, Feijóo ha vuelto a recalcar la necesidad de que cualquier modelo de financiación autonómico sea pactado de manera multilateral entre todas las comunidades autónomas. En este punto, ha asegurado que a "Catalunya le conviene ser protagonista" en esta negociación entre todas las comunidades y no de "un cambalache más". "No vamos a tolerar que se expulse a Catalunya del sitio que le corresponde, que es una mesa en la que nos sentamos todos", ha sentenciado.

Alegría y Aragón

A las puertas de las elecciones en Aragón, Feijóo ha terminado su intervención con un pequeño guiño cómico hacia la candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, informan desde Zaragoza Sergio H. Valgañón e Israel Salvador. El popular, tras argumentar por qué los aragoneses deben acudir a las urnas el 8 de febrero con la papeleta de Jorge Azcón, ha lanzado un dardo a Sánchez al asegurar lo "desesperado" que debe estar su partido para presentar un modelo que sitúa a Aragón "a la cola" y defenderlo con "Alegría". "Su desesperación no es ni será la desesperanza de España", ha concluido.

Sin embargo, ante los chascarrillos de Feijóo, fuentes de la Moncloa han lamentado que el líder del PP no haya sido capaz de presentar una "propuesta alternativa" de financiación y que la declaración firmada con sus barones sean "seis folios genéricos sin una sola cifra". Así, reprochan al líder popular que no sea capaz de concretar qué es lo que no le gusta del modelo presentado por Montero porque "sabe que es beneficiosa para el conjunto de las comunidades autónomas" y por ello seguirán tramitándola.