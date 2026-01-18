Feijóo: “Cómo de desesperado hay que estar para presentarse a las elecciones de Aragón diciendo esto con 'alegría'”

Alberto Núñez Feijó ha terminado su intervención en el Congreso del Partido Popular en Zaragoza con un pequeño guiño cómico hacia la candidata del PSOE al Gobierno de Aragón. El popular, tras argumentar por qué los aragoneses deben acudir a las urnas el 8 de febrero con la papeleta de Jorge Azcón, ha lanzado un dado a Pedro Sánchez al asegurar lo desesperado que debe estar su partido para, con todo lo que está pasando tanto de manera interna como con la propuesta de financiación autonómica, con "alegía".

El Partido Popular se ha rebelado contra Pedro Sánchez en Zaragoza. La capital de Aragón ha sido la plaza en la que los populares han dicho que no a la reforma de la financiación autonómica presentada por María Jesús Montero. Es el tema clave encima de la mesa, y el eje de la campaña electoral de Jorge Azcón para su reelección como presidente del Gobierno de Aragón. El World Trade Center se ha quedado pequeño para aplaudir al líder de la oposición nacional, con 800 militantes y simpatizantes presentes.

Alberto Núñez Feijóo ha tomado la palabra tras la firma de la “Declaración de Zaragoza”, su propuesta para reformar el reparto de fondos en España, para mostrar su apoyo incondicional a Jorge Azcón y ha mostrado su malestar con el cambio de la financiación y su confianza en que el 8 de febrero no habrá cambio en el sillón. “Cómo de desesperado hay que estar para presentarse a las elecciones de Aragón con 'alegría'”, ha resumido el líder del PP, en un claro juego de palabras con la candidata del PSOE, Pilar Alegría.

Montero, de la mano del independentismo catalán, ha dado al Partido Popular el lema de la precampaña que está a unos días de comenzará de manera inminente: “Por lo importante, una financiación justa”.

Este ha sido el eje del discurso del Feijóo, quien ha sacado pecho en múltiples ocasiones con la figura de Jorge Azcón: “Es lo mejor que le ha pasado a Aragón, desde hace muchos años. Porque no miente y ha sabido gestionar una comunidad autónoma sin dividir, sin crespar a la sociedad aragonesa. Ha sabido mandar un mensaje de esperanza, de optimismo a todo el pueblo de Aragón”.

En opinión de Feijóo, Azcón ha sabido mandar un mensaje a todos los inversores del mundo. "Que esta tierra es una tierra para invertir, para prosperar. Es una tierra en la que se puede confiar, en la que tiene un gobierno seguro", ha destacado.

El popular ha incidido en que Azcón sabe gobernar, que es de lo que se trata y ha mostrado su convicción en la propuesta del Partido Popular sobre el modelo de financión autonómica: "Aquí está el proyecto común de España. Aquí está el único partido que tiene un proyecto para el conjunto de los españoles".

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. / Javier Cebollada / EFE

Para Feijó, es importante tener un partido, el único, que tiene un proyecto de estado para España. "Mirad, hoy están aquí por responsabilidad con el proyecto nacional, con el proyecto de España, con el proyecto de su nación. Hoy están aquí para demostrar que seguimos siendo ese partido que España necesita. Estoy convencido de algo, muy convencido. Hoy aquí podrían estar otros presidentes autonómicos de otros partidos. Algunos lo dicen en voz alta, otros los admiten en privado aunque no lo dirán jamás en público. Seguro que ellos también firmaían lo que nosotros proponemos", ha dicho.

Feijóo no tiene duda de que la mayoría sabe que cada frase de esta declaración de Zaragoza es una frase cierta que podían suscribir todos los presidentes del gobierno de las comunidades autónomas de España. "Esta es la primera anomalía. Cuando un político no puede defender la igualdad de los ciudadanos, cuando no puede defender la solidaridad entre los compatriotas, cuando no puede defender los principios constitucionales ni el interés general, entonces ya no estamos hablando simplemente de divergencias políticas. Estamos hablando de un profundo problema moral que es urgente reparar", ha argumentado.

Feijóo ha esgrimido que el Partido Popular está hoy en Zaragoza para decir a los españoles que nunca renunciarán a un proyecto común porque España la forman aragoneses, andaluces, vascos, catalanes, gallegos o riojanos: "Es justo Proyecto común para España! Mirad, y quiero añadir algo, porque es justo. Es justo con todos los presidentes y presidentas que están aquí, gobiernen o no.

Ante cada paso adelante en el desguace del Estado que el gobierno está perpetrando, son las comunidades autónomas las que están practicando una política de Estado que sostiene a la nación. Y lo van a seguir haciendo. Y esta es la segunda reflexión.

Oye, hay quien dice que el Estado autonómico es un desguace del Estado. ¿Qué ocurriría si España no tuviese a unos representantes del Estado que creen en España cuando resulta que el presidente del gobierno de España es el primero que no cree en España? ¿Qué ocurriría? El Estado autonómico constitucional es un buen sistema de gobierno. Mirad, muchas veces se ha intentado cuestionar el sistema autonómico, sí, sí, como si fuese un problema, como si fuese una debilidad, como si fuese una fuente de desigualdad.

Y hoy la realidad demuestra justamente lo contrario. El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante. Está siendo la determinación frente a las sesiones.