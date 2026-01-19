Por acoso y revelación de secretos
Alvise declarará el próximo lunes en el Supremo para responder por la querella de sus excompañeros de 'Se acabó la fiesta'
El mismo día en que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena está escuchando a los dos eurodiputados que se querellaron contra Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise’, por los delitos de acoso y revelación de secretos, el cabeza de la lista 'Se acabó la fiesta' (SALF) ha sido citado a declarar el próximo lunes día 26.
El instructor de esta causa, la cuarta abierta contra Alvise, tiene en cuenta que el eurodiputado ha mostrado por escrito su disposición de comparecer voluntariamente antes de pedir el suplicatorio a la eurocámara. Marchena le preguntó cuando abrió diligencias previas para investigar los hechos que le atribuyen los dos eurodiputados que concurrieron en la misma lista a las pasadas elecciones europeas.
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
- María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
- Tragedia en Córdoba: grave accidente ferroviario al descarrilar dos trenes de Iryo y Alvia
- Condena firme por el caso ERE: prisión y multa millonaria para Ángel Rodríguez de la Borbolla
- La Feria de Sevilla se traslada a Madrid en 2026: llega Madrilucía, un evento que promete 20 días de caballos, flamenco y mucha tradición andaluza
- Así es el nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla: con sushi, comida asiática y todo tipo de platos ilimitados
- ¿Habrá una Feria de Sevilla con 220 casetas más en 2027?: el Ayuntamiento promete comenzar las obras en verano